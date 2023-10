‘Pecado original’, capítulo 14 (Temporada 3): Halit, en shock ante el inesperado movimiento de Nadir

Pecado original, con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en todo un país. ¡Es una de las ficciones turcas que más está arrasando! Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 13 de la Temporada 3 de Pecado original en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ender se ve en la obligación de aceptar la oferta de cooperación que le ha propuesto Sahika. A pesar de todo, busca la manera perfecta para deshacerse de ella.

Y hacerlo a la mayor brevedad posible. Lejos de que todo quede ahí, por fin conocemos cuál es el nuevo objetivo de Sahika, que no es otro que separar a Halit y a Yildiz. Pero, para conseguirlo, tiene que contar con Ender. Ésta, mientras tanto, se muestra decidida a matar dos pájaros de un tiro con un nuevo giro de guion.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 14 de la Temporada 3 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yildiz y Ender están más unidas que nunca para conseguir su objetivo común, que no es otro que tratar por todos los medios de derrotar a Sahika.

A pesar de todo, ella no se queda con los brazos cruzados. Por si fuera poco, observamos cómo Halit se muestra cada vez más decidido a no permanecer en silencio frente a todos los movimientos de Nadir. Además, se queda completamente sin palabras al darse cuenta de quién está ayudando a su peor enemigo. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.