Tras un periodo de tiempo en él que ha estado volcada en otros compromisos profesionales, Paz Padilla ha vuelto a ‘Sálvame’, recuperando su papel como presentadora en el programa estrella de las tardes de Telecinco.

Feliz de volver a tener al público de vuelta en el plató, Paz Padilla aprovechó su regresó al plató para poner al día a sus compañeros de sus nuevos proyectos profesionales, así como también les informó de que volverá a ponerse al frente de las campanadas, en esta ocasión, junto a Carlos Sobera.

El hecho de que Telecinco haya vuelto a contar con Paz Padilla para las campanadas, llevó a la presentadora a recordar cómo vivió su debut en en este sentido, en el año 2019.

Paz Padilla regresa a ‘Sálvame’, feliz y con una nueva figura: «Tengo un tipazo» https://t.co/517my2FCm1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 24, 2021

«El año que di las Campanadas estaba mi Antonio conmigo y estaba malito. A mi me costó y a él también pero quiso estar conmigo. Este año también es muy importante porque ha pasado un año, porque me encuentro más fuerte y puedo decir que las cosas me van muy bien», señaló la presentadora.

«Tengo ganas de que la gente tome las uvas conmigo y contagiar esas ganas de vivir porque todos hemos pasado un año muy difícil. Tenemos que abrir el año con alegría y humor», añadió.

La presentadora no quiso desvelar detalles del look que lucirá el próximo 31 de diciembre, sin embargo, sí que confesó la talla que utiliza. “Tengo un tipazo… tengo una 34”, reveló Paz ante el asombro de sus compañeros. “Estás delgadísima”, exclamó Carmen Alcayde.

No obstante, esto tiene una explicación. Durante el viaje a Egipto que Paz Padilla realizó junto a su hija y al equipo de ‘No ni na’, su marca de ropa, la presentadora cogió un virus, que le ha provocado una importante pérdida de peso de la que todavía se está recuperando.