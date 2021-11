Después de dos meses alejada de ‘Sálvame’, Paz Padilla ha regresado este martes. La presentadora, que ha confesado haber estado sumergida en otros proyectos profesionales, se ha encontrado con un entorno bastante hostil en su regreso al programa del corazón.

Además de estar sobre las tablas con su obra ‘El humor de tu vida’ y saborear el éxito de su libro de autoayuda que lleva el mismo nombre, la gaditana se ha llevado varios varapalos en su carrera televisiva. Algo que se ha notado en su regreso como presentadora.

La primera de las malas noticias que ha recibido es la cancelación del programa que conducía en ‘Cuatro’, ‘A simple vista’. Un programa que Mediaset ya ha confirmado que no volverá a la parrilla televisiva tras sus malos datos de audiencia.

Esta mala noticia venía acompañada de otra: Lara Álvarez le va a sustituir en los especiales de Navidad de la cadena. En su habitual tono humorístico, Paz Padilla ha querido referirse a estos inoportunos eventos. «Me han echado de ‘Sálvame’, me han echado de Telecinco… ¡y por eso doy las Campanadas con Carlos Sobera!».

De esta manera, la humorista ha querido dejar claro lo ilusionada que está con esta nueva oportunidad de despedir el año. «Este año es muy importante también, ha pasado un año, me encuentro más fuerte y ya puedo decir que las cosas me van un poquito bien. Quiero contagiar las ganas de vivir». reconoció. De esta manera, Padilla hacía alusión a la perdida de su marido Antonio.

Y es que «su Antonio», como le llama ella, está muy presente en el día a día de Paz. «El año que yo di las Campanadas, mi Antonio aún estaba conmigo, pero estaba ya malito. Nos costó, me costó, pero él estuvo conmigo, quiso estar conmigo», expresó visiblemente emocionada.

Finalmente, no ha querido dar ninguna pista sobre cómo será su vestido de las Campanadas, algo que siempre crea mucha expectación. Lo cierto es que ha confirmado que «me he traído un virus de Egipto y me he quedado en una 34. No sé qué voy a llevar».