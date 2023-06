Paul McCartney confirma que habrá nueva canción de The Beatles con la voz de John Lennon

Los fans de The Beatles están de enhorabuena. La inteligencia artificial va a hacer posible escuchar a John Lennon en una canción inédita, que formará parte del «disco final de los Beatles». Así lo ha confirmado Paul McCartney, quien ha recurrido a la IA para recuperar la voz de su compañero.

«La acabamos de terminar y se lanzará este año», explicó el músico durante una entrevista reciente. Se trata de una composición del grupo del año 1978, que compuso el propio John Lennon y que se lanzará bajo el título de Now and then.

Al parecer, habría sido Yoko Ono la que se puso en contacto con Paul McCartney para lanzar esta canción. Una canción que verá la luz próximamente, y que desde su anunció esta misma semana ha revolucionado a todos los fans de la histórica banda de Liverpool.

«When we came to make what will be the last Beatles record… We were able to get John’s voice through AI.»

Ahead of his exhibition at @NPGLondon of Beatles photos, Sir Paul McCartney spoke to @Marthakearney and revealed that a new record will be released this year.#R4Today

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) June 13, 2023