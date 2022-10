Aunque no son una de las bandas más longevas de la historia musical, lo cierto es que el legado de The Beatles ha perdurado década tras década. La historia de una agrupación que solamente estuvo unida durante ocho años, pero que se quedó clavada en el corazón de millones de personas, y no es para menos.

La vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cambió por completo allá por el año 1962, época en la que lanzaron su primera canción como banda, Love Me Do. Dicho sencillo fue el origen del nacimiento de la beatlemanía por todo el mundo. Y es que, sus sesiones en el club Cavern de Londres propiciaron que todos quisieran escuchar en directo a sus populares cantantes.

Sin embargo, y aunque en pleno 2022 Love Me Do sigue siendo uno de los mayores hits de The Beatles, lo cierto es que tuvo varias versiones antes de salir a la luz en su versión definitiva, hace ya 60 años. Según se ha explicado con el paso de los años, la primera versión de la canción fue creada cuando Pete Best estaba todavía en la batería.

Cabe señalar que esta grabación nunca vio la luz hasta 1995, cuando se publicó como parte del disco Antologhy 1. Además, se trata de un sencillo que fue compuesto originalmente por Paul McCartney en 1958, cuando solo tenía 16 años. Pero, esta letra y melodía no fueron la definitiva, por lo que los derechos de la composición terminaron recayendo en la dupla Lennon-McCartney por las aportaciones que hicieron ambos.

Tras muchos intentos y varios baterías intentando crear el ritmo ideal, todo volvió a su cauce con la llegada de Ringo Starr, quien consiguió proporcionarle a la canción lo que le faltaba. Eso sí, aunque en la actualidad Love Me Do es uno de los temas más populares de The Beatles, en su momento la acogida del público fue bastante tímida, ya que no llegó a despegar por todo lo alto hasta tiempo después.