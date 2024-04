‘Pasapalabra’: Roberto Leal deja sin palabras a Eva González con una inesperada petición

Roberto Leal ha recibido a cuatro nuevos invitados en el plató de Pasapalabra que tendrán que ayudar a Moisés y a Óscar a sumar segundos de cara a El Rosco final. Una de las que acaba de aterrizar es Eva González, compañera de cadena y amiga del presentador del concurso.

Nuria March, que también ha debutado, es conocida por su vínculo con la moda, primero como modelo y actualmente como propietaria de una agencia de comunicación, por eso quiso hablar del look del presentador. «Te veo fenomenal, ¿cómo estás? Te veo muy bien», a lo que el sevillano ha contestado que todo es gracias a que «ahora me pongo ropita así over size, más grandecita y sueltecita… como la vida».

Pese a que lo esperaban de ella, como experta en moda, March le ha dejado claro que no tenía «comentarios sobre tu ropa», momento que la presentadora de La Voz ha aprovechado para meterse en la conversación. «Yo sí tengo muchos comentarios sobre su ropa», ha dicho muy seria.

«Has venido muy discreto, ¿te han dado cera por aquí?», ha apuntado inmediatamente Nuria, a lo que el presentador le ha dicho que luego le contaría fuera de cámaras.

👕En este programa, igual otra cosa no, pero siempre vamos a la moda.@RobertoLealG no quiere apretaduras y se ha apuntado a la moda "oversize". Pero es que todo le sienta fenomenal.😜#Pasapalabra ▶️https://t.co/4OeAtY8QvG pic.twitter.com/hjVQDGVPGF — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 11, 2024

Llegado el momento de presentador Eva González, el sevillano le ha dado la palabra con una petición: «Dame caña, venga, dame caña». La andaluza ha contado que estos comentarios se deben a las nuevas aficiones: «Yo no digo nada, pero si seguís a Roberto en redes sociales está todo el día con el crossfit, que se está viniendo arriba… para luego ponerte un pantalón ancho…».

«¡Apriétate ahí hombre! Que se te vean los músculos», le gritaba. Roberto ha seguido con la broma de su compañera de Antena y le ha explicado que una vez quiso ponerse unos pantalones más apretados, pero que cuando fue a comenzar a presentar le salió una voz muy aguda, algo que «no quedaba bonito».

🩷Hoy @evagonzalezf viene muy rosada y deslumbrante y a nosotros nos deja siempre con la boca abierta.😮 Nos vemos ya en nada en #Pasapalabra.

📲https://t.co/V7KHcVoR1k pic.twitter.com/z0VMlHAwsQ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 10, 2024

Las bromas no acabaron ahí, porque Roberto Leal también ha tenido algunos apuntes para su amiga: «Por cierto, tú también has venido muy discretita…». Esto lo decía para resaltar que la presentadora de La Voz Kids iba vestida con una llamativa blusa rosa.

«Sí, verdad…Javier de Miguel me ha dicho que vengo de camuflaje», ha desvelado sobre su compañero de equipo, que es un conocido influencer especializado en contenidos de moda en las redes sociales.

La amistad de Roberto Leal y Eva González fuera de Pasapalabra

Aunque no son compañeros de programa, los dos presentadores han tenido muchos momentos en los que han sido compañeros de trabajo. Ambos fueron compañeros de cadena durante su etapa en TVE, donde ella presentaba MasterChef y él se puso a los mandos de programas como España Directo, Operación Triunfo y Bailando con las estrellas.

Tras convertirse en estrellas de la cadena pública dieron el salto a Antena 3, siendo ella la nueva presentadora de La Voz y él de Pasapalabra y El Desafío, tres de los formatos más exitosos de la cadena. Ya en Atresmedia han presentado las galas de Nochebuena y Nochevieja, formando una de las parejas que mejores audiencias ha conseguido.

Aprovechando su buena conexión, el grupo de comunicación les ha vuelto a juntar en un nuevo proyecto titulado López y Leal contra el canal, del que todavía no hay fecha de estreno. En él, Roberto Leal e Iñaki López (presentador de Más vale tarde), apostarán en varios retos contra la cadena en un programa que estará presentado por la propia Eva.