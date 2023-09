‘Pasapalabra’: lista de invitados famosos del 26 al 28 de septiembre de 2023

‘Pasapalabra’ anuncia a sus cuatro nuevos invitados famosos que estarán en los próximos días en el plató de Roberto Leal para ayudar a Moisés y a Óscar a sumar segundos en su casillero particular. Tendrán que emplearse a fondo desde el 26 y hasta el 28 de septiembre, los días en los que estarán como ayudantes vip.

Arkano

El rapero es uno de los grandes invitados de programas como este, donde destaca gracias a la agilidad mental,que ha demostrado en su carrera como rapero y en multitud de batallas de gallos. Su profesión es una ventaja a la hora de participar en el programa de Antena 3.

Su última aparición televisiva fue en la MasterChef Celebrity, en la edición que ganaron Juanma Castaño y Miki Nadal. A pesar de los grandes momentos, en el recuerdo quedará su amistad con Verónica Forqué durante el programa.

Eva Pedraza

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Pedraza Lopez (@evapedrazalo)

La exmiss España del año 1989 se convirtió en una de las caras más habituales de la televisión de los años 90. Estuvo presente en El precio justo y numerosos programas de Telecinco en sus comienzos de emisión. Tras estudiar Arte Dramático se centró en su carrera como actriz.

La invitada de Pasapalabra fue protagonista de Hermanos de leche y muchas otras series de finales de los 90 y principios de los 2000. Actualmente, es una invitada habitual de Canal Sur, aunque está alejada de los platós debido a que decidió acompañar a su marido, que triunfa en América como actor.

Rocío Madrid vuelve a Pasapalabra

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Madrid (@_rociomadrid)

La presentadora y colaboradora saltó a la fama por programas como Crónicas Marcianas, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos del equipo de Xavier Sardá. Aunque se marchó en pleno éxito y fama, su carrera sigue en un gran momento.

Además de continuar presentando programas, especialmente en Canal Sur, ha desarrollado su faceta como actriz, especialmente en el mundo de teatro gracias a The Hole y a Los Monólogos de la vagina. Los espectadores también la han podido ver en diversos momentos como invitada de Tu cara me suena y Me resbala.

Joe Pérez-Orive

Es uno de los hombres que maneja el mundo de la música en España después de ocupar grandes cargos en discográficas y productoras de grandes conciertos y festivales. Además de su faceta como empresario, se dio a conocer como jurado de Operación Triunfo.

Actualmente es propietario de uno de los restaurante de moda en Madrid, donde es habitual verle pinchar como dj seleccionando algunas de las canciones más exitosas de la historia de su colección privada. Además, es habitual verle como profesor en escuelas de negocio y en su faceta como presentador de podcast.