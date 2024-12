El pasado de Grison (‘La Revuelta’) en ‘El Hormiguero’ que pocos recuerdan

La guerra por la audiencia que se vive entre La Revuelta y El Hormiguero ha llegado a su punto más alto desde que ambos programas se han enfrentado por culpa de la entrevista a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. En los últimos días los presentadores de ambos programas se han lanzados mensajes dedicados y acusaciones, pero lo cierto es que uno de los colaboradores de David Broncano lo fue en el pasado de Pablo Motos. Se trata de Grison, el músico y experto en beatbox (la capacidad de recrear sonidos de todo tipo sólo con la boca) que ahora es uno de los que lanza más bromas e indirectas hacia el programa de las hormigas, pero hace años fue una de las caras del espacio en Antena 3 y lo hizo en varias ocasiones.

Marcos Martínez, su nombre real, era un desconocido para el gran público apareció cuando apareció por primera vez en el año 2013 junto a Pablo Motos. Lo hizo para impresionar al actor Steve Carell, conocido por su papel en la serie The Office y que acudía para hablar de una nueva entrega de Gru, mi villano favorito, en la que ponía voz al personaje de Gru en la versión en inglés de la película. En aquel momento era presentado como «el campeón del mundo de loopstation y campeón del mundo del Grand Beatbox Battle. Desde Madrid: Grison Beatbox». De esa manera Pablo Motos le recibió en el plató antes de comenzar un espectacular show en el que solo con su voz y un aparato con el que grabar y poder lanzar de nuevo sus propios sonidos creó una canción en directo desde cero por completo.

Esa fue sólo una de las muchas veces que el artista pasó por ese plató, ya que en La Resistencia le recordaron este pasado. En 2018, durante los primeros programas que Broncano y los suyos emitieron en Movistar Plus+ mostraron a los espectadores que había acudido en varias ocasiones, un dato que dejó al presentador completamente sorprendido.

«¡Si has ido más que Imanol Arias!», bromeaba entonces el presentador andaluz. Pero ahí no acababan las risas, ya que no dejó de preguntarle si cobraba de los dos programas o si los chistes que no podía hacer a las hormigas los guardaba para La Resistencia.

Grison acudió en más ocasiones al programa de Pablo Motos, siendo una cara habitual cada vez que querían impresionar a un invitado con sus actuaciones, algo que hizo en varias ocasiones hasta el año 2015, momento en el que apareció por última vez allí.

David Broncano, por su parte, solo ha aparecido en dos ocasiones en el show de Trancas y Barrancas, aunque sólo una vez lo hizo como invitado oficial. Debido al éxito del programa de radio La Vida Moderna y del estreno de La Resistencia, apareció como invitado en junio de 2018.

Meses después, en noviembre de 2018, el cómico se coló en el plató junto a Dani Martín en mitad de la entrevista a Rosalía. La aparición fue una auténtica sorpresa para Motos y los suyos, ya que no estaba para nada preparada y que el cantante se tomó en serio el poder utilizar su tarjeta del Club Platino con la que puede ir al programa cuando quiera. Aquella fue la última aparición de Broncano en el show de Antena 3 y por el momento será la última, ya que la guerra entre los dos programas está más viva que nunca.