El restaurante de First Dates ha abierto de nuevo sus puertas para ayudar a solteros de distintas partes del país a encontrar el amor. El equipo del programa selecciona a los solteros que más afinidades comparten para concederles una cita a ciegas en el programa en la que decidirán si quieren seguir conociéndose o si prefieren tomar caminos separados.

Esta vez, entraba en el restaurante Natxo, un soltero de 44 años que acude al programa para encontrar el amor. Al entrar, comentaba que consideraba que el hombre vasco es: «Noble, grande, fuerte y respetuoso». Actualmente, aunque el País Vasco tiene un lugar especial en su corazón, él vive actualmente en Sabadell. El vasco tiene muy claro que, en un futuro, quiere ser padre.

💘 ‘First Dates’ (9,1% y 1.282.000) BATE SU RÉCORD DE TEMPORADA en @cuatro con su emisión más vista, donde es segunda opción en franja pic.twitter.com/I8kaCDeZdg — Mediaset España (@mediasetcom) January 10, 2024

La soltera con la que tendría una cita esa noche es Vera, de 30 años y que nació en Rusia, un lugar del que tiene los valores muy interiorizados y asentados. La rusa reside en Barcelona, y cuenta que, a pesar de llevar 9 años en nuestro país, no domina del todo el español. Ella se considera muy atractiva y ha confesado: «Yo soy muy feliz con mi cara por ejemplo», algo en lo que Natxo coincide con ella.

Al parecer la primera impresión fue algo común entre los dos, ya que ella consideraba que «es un hombre muy masculino, tiene ojos muy bonitos». Tras un rato conversando, los solteros compartían un rato a solas y jugaban al juego de dardos del programa, donde les salió que tendrían que darse un beso. Fue ahí cuando Vera rechazó el reto y no quiso siquiera darle un beso en la mejilla, algo que le molestó a Natxo: «Me parece un gesto bastante feo porque no implica nada sexual que me de un beso en la mejilla».

Vera asusta a su cita al confesarle el tipo de relación que busca en #FirstDates9E: “Me parece retrograda”https://t.co/oB1g7KTOTn — First Dates (@firstdates_tv) January 9, 2024

Ambos decidieron salir del restaurante de First Dates tomando caminos distintos y no darse una segunda cita.