Paramore regresa con ‘This Is Why’ como adelanto de su próximo álbum

Paramore está de vuelta. Después de cinco años de silencio musical, los fans del grupo estadounidense están de enhorabuena, pues el pasado viernes confirmaron la promesa que hicieron a principios de año al lanzar This is Why, el primer single de su próximo álbum de estudio.

El famoso grupo de punk y rock había anunciado su regreso oficial para antes de que se terminase el 2022, y tres meses antes de que se termine el año, han sorprendido a sus fans con el lanzamiento de el primer adelanto de su nuevo disco.

This is Why es una canción con la que el grupo vuelve con una imagen renovada y un sonido más actual, aunque sin perder su esencia y su marcado estilo personal. Una canción que se convierte en el primer adelanto de su nuevo disco, que verá la luz el próximo 10 de febrero.

Cabe recordar que el último trabajo del grupo se remonta a 2017 con After Laugther en 2017. Con el esperado retorno de la banda originaria de Tenesse, comunicaron que actualmente se encuentran grabando el que será su sexto álbum, el cual tendrá un significado importante y más después del extenso parón que han tenido.

Fue la vocalista del grupo, Haley Williams, quien se encargó de confirmar el pasado 11 de enero a la revista Rolling Stone el retorno del grupo de rock alternativo. Un regreso que sus fans esperaban desde hace mucho tiempo y que por fin se ha hecho realidad.

En cuanto a su nuevo disco, para sorpresa de sus fans, han confirmado que este nuevo proyecto no seguirá el estilo que tenían sus primeros temas, sino que traerán algo totalmente diferente. “La música que nos entusiasmó al principio no era exactamente el tipo de música que continuamos haciendo” explicó el artista.