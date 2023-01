Pamela Anderson reaparece irreconocible en el documental que prepara con Netflix

Pamela Anderson fue una de las grandes estrellas de Hollywood de la década de los 90. La actriz hizo historia, gracias a su papel como C.J. Parker en Los vigilantes de la playa, serie de éxito arrollador en todo el mundo, donde estuvo cinco años. Y ahora, el nombre de la actriz ha vuelto a estar de actualidad.

Netflix y Pamela Anderson han trabajado en un proyecto conjunto, del que ya ha salido a la luz su tráiler, y que lleva por título, Pamela, una historia de amor. Una docuserie donde la actriz hará un repaso sobre su vida, desde que se convirtió en un icono de los 90 hasta la actualidad, donde ha sorprendido con su gran cambio físico.

En el tráiler, Pamela Anderson, que actualmente tiene 55 años, aparece sin maquillar, en un primer plano al natural, que ha sorprendido mucho a sus seguidores, pues dista mucho de lo que suele publicar en sus redes sociales, donde reinan las imágenes de su pasado.

Pamela Anderson defined a decade. Now she will define herself. Pamela, a love story premieres January 31. pic.twitter.com/Chi1ofbwNv — Netflix (@netflix) January 10, 2023

Se trata de una imagen de Pamela Anderson que no había mostrado antes, con la que la actriz se enfrenta a algunos de los momentos más duros que ha vivido al ser objeto del foco mediático, como la filtración del vídeo íntimo junto a su primer marido, Tommy Lee y las millones de críticas de la opinión pública que recibió después.

«Intenté apartar ese momento de mi vida y cuando todo parecía ir bien, volvió a salir a la luz”, explica la actriz sobre aquel vídeo, que volvió a salir a la luz debido a la serie que Disney Plus+ hizo sobre ella y sobre Tommy Lee. De esta forma, Pamela explica que nunca se ha sentido muy respetada por el público

En el tráiler, Pamela Anderson también explica como consiguió salir de aquel hoyo en el que se vio metida tras la filtración del vídeo: “Tuve que hacer una carrera con los pedazos que quedaban de mí, pero no he sido una damisela en apuros. He vivido situaciones muy duras y me he sobrepuesto a todas ellas”, asegura.