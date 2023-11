Pablo Motos confiesa su peor experiencia con el bótox: «Me dejaron Chino»

El Hormiguero arrancaba la semana de invitados con el regreso de Sergio Dalma, uno de los cantantes más caristmáticos y queridos de nuestro país. Aunque la razón de la visita era promocionar su nuevo trabajo discográfico, Pablo Motos y el cantante terminaron hablando de sus retoques estéticos y de sus errores de belleza.

Sonríe, que estás en la foto es el nuevo disco del catalán, un título que dio para hablar de cómo se cuida para mantenerse así de bien con 59 años. Josep Capdevilla – su nombre real- reconoció ante las cámaras de Antena 3 que es todo un experto en tratamientos para mantenerse joven.

Tal y como recuerda, acudió a una clínica en la que le «pusieron de todo», algo que no terminó bien: «Al cabo de dos días, parecía Carmen de Mairena». Lo peor de todo es que a los pocos días tenía la presentación de un disco con una degustación de vino, por lo que la mezcla de alcohol y bótox se volvió en su contra.

Los problemas de Pablo Motos con los retoques estéticos

El presentador de El Hormiguero ha contado en varias ocasiones que en más de una ocasión se ha puesto en manos de médicos para tratar de mejorar su imagen. Aunque una de las más famosas fue cuando se intentó arreglar la dentadura completa solo unos días antes de comenzar la temporada, también tiene malos recuerdos con el bótox.

El valenciado ya se lo contó en el pasado a Bertín Osborne en su programa, pero lo quiso recordar con Dalma. Acudió a un clínica con Laura Llopis -su mujer- y ella fue la primera que dijo que «bótox, no», pero él volvió al día siguiente a sus espaldas para pedir que se lo hicieran.

Su lógica era que si le hacían más cosas, mejor estaría, pero sus pensamientos no fueron así. «Te entiendo. Yo tuve la misma experiencia que tú. A mí me dejaron chino. Fue horrible», reconoció ante las risas de todo el público presente en el plató.

«Me pinchan… y en el ascensor me doy cuenta que hay un chino mirándome. Y digo: ‘no, no’», así fue el momento en el que se dio cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Aunque el tratamiento de Dalma tardó varios días en hacer efecto, el de Motos fue inmediato: «Según llegué mi mujer me dijo: ‘Qué haces’».

Lo peor de todo es que este tratamiento lo hizo en los últimos días de vacaciones, cuando quedaban apenas unos días para comenzar la nueva temporada de El Hormiguero. «Empecé la temporada chino. Las primera semanas de la temporada yo fui chino. El bótox es un veneno que te paraliza. Yo estuve medio año», explicó a los espectadores.