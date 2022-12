Pablo López protagoniza una de las bromas de la ‘Gala Inocente’ de RTVE

Como cada año la gala Inocente Inocente tiene lugar el 28 de diciembre en Televisión Española a partir de las 22:10 horas, donde varios famosos son víctimas de inocentadas por una buena causa. Este año los protagonistas han sido Pablo López, Blanca Suárez, Tomás Roncero, Lorena Castell y las cantantes Ana Belén y Soledad Giménez.

La gala tiene como objetivo poder recaudar dinero para ayudar a niños y niñas con enfermedades o con algún tipo de discapacidad. Y sobre todo aportar dinero a sus familiares para que puedan darles la mejor vida posible, además de tratamientos especializados como fisioterapia, logopedia, o terapia ocupacional.



Javi Nieves y Mar Amate fueron los cabecillas de la broma hecha al cantante Pablo López, a quién en una visita a los estudios de Cadena 100 le hicieron creer que en la emisora había desaparecido un cable y por esa razón las llamadas de la gente no entraban bien en el directo e incluso se llamaba a la misma persona varias veces.. Todo parecía ir bien hasta que tuvieron que conectar con un oyente para jugar a un juego y la cosa se empezó a complicar.

«Hola, ¿cómo estás? Te digo una frase y no te digo más» Así ha sido la broma a Pablo López (@PabloLopezMusic) en la #GalaInocenteRTVE ⭕https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/JQjc503psZ — La 1 (@La1_tve) December 28, 2022



De repente la radio se convertía en un cúmulo de llamadas erróneas, el técnico encargado de arreglar la avería era el primer sospechoso de haber robado el cable, o así lo dijo la policía que se unía al plató, cómplices de la broma.

Pablo López se coronaba como el inocente de la noche y quiso mandarle un mensaje a Javi y Mar: “Verdugos que todo el mundo lo sepa. Javi y Mar, donde yo me siento en casa me apuñalaron el corazón mintiéndome”, comentaba entre risas. Mar Amate también tenía algo que decirle: “Hacía tiempo que yo no lo pasaba tan bien mal, me lo pasé bien, pero estaba sufriendo muchísimo de verte a ti sufrir”, decía mientras se reía del cantante.