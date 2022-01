Lorena Castell da la sorpresa en el plató de ‘Zapeando’ al aparecer nada más arrancar el programa en el centro de la mesa. La catalana sustituyó a Dani Mateo tras dar positivo en coronavirus.

Este 10 de enero, los espectadores que habían sintonizado el programa se percataron que de no estaba Dani Mateo al frente de él. Lorena Castell, colaboradora del show, tomaba las riendas e informaba sobre lo sucedido.

¿Por qué Dani Mateo no presenta Zapeando? Lorena Castell desvela el motivo en directo https://t.co/lIiDojax6a — zapeando (@zapeandola6) January 10, 2022

«Como os podéis imaginar no está por el maldito bicho, ¿eh? No Dani Mateo, sino el virus… Bueno, la verdad es que son los dos», bromeó la catalana y después le deseó una pronta recuperación. «Está en casa. Dani, desde aquí te mandamos muchísimos besos, que no lo pases mal», finalizaba la colaboradora.

El propio Dani Mateo habló sobre ello en redes sociales donde quiso agradecer los mensajes de cariño que ha recibido. «Lo peor está siendo el encierro. Por lo demás, imagino que, gracias a las benditas vacunas, esto está siendo como un catarro, pero sin el cómo. ¡Deseando volver a entrenar con el equipo! Un beso con mascarilla a todos», escribía el presentador en un post de Instagram.

El humorista no solo tendrá que ausentarse de ‘Zapeando’, tampoco podrá asistir como colaborador estas semanas al ‘Intermedio’. No es casualidad que se estén produciendo tantas bajas en el mundo de la televisión. Todas las cadenas siguen controles exhaustivos para garantizar la seguridad de sus empleados, especialmente en aquellos programas que son diarios o se emiten en directo.

El positivo de Dani Mateo se sumaba horas después del de Risto Mejide, otro presentador de uno de los programas más seguidos de la tarde. En este caso, el escritor será sustituido estos días por Marta Flich, conductora también de ‘Todo es Mentira’.