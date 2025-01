El pasado jueves 16 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos. De esta forma, Trancas y Barrancas recibía en plató a uno de los cantantes malagueños más queridos y reconocidos de nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Pablo López. El de Fuengirola ha visitado el programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3 para promocionar La Función, su nuevo single con el que celebra nada más y nada menos que diez años en la música. De esta forma, el cantante y compositor habló de sus inicios en la industria pero, a su vez, también dio a conocer la última hora del estado de salud de su compañero y amigo Raphael. Recordemos que el artista se ha alejado de los focos después de que se le diagnosticase nada más y nada menos que un linfoma cerebral.

Durante su entrevista en El Hormiguero, Pablo López no dudó un solo segundo en echar la vista atrás para recordar sus inicios en la música. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que no fue nada fácil. Entre otras cuestiones, porque tenía que tocar en el metro de Londres para tratar de ganarse la vida. «Soy vergonzoso. ¿Y si estoy molestando? El proceso hasta que me empujaba mi amigo lo pasaba fatal», reconoció a Pablo Motos. Es más, recordó que el día que más dinero ganó cantando en el metro fueron nada más y nada menos que 12 libras. A pesar de todo, y del hambre que pasó durante su etapa en Londres, Pablo López tiene algo muy claro: «Estas cosas siempre te dan momentos que no olvidas». Pero no todo quedó ahí ya que confesó que, durante su etapa en esta ciudad, llegó a vivir en una casa en la que «apenas había suelo».

Pablo López comparte la última hora del estado de salud de Raphael

En un momento dado de la charla con Pablo Motos, el de Fuengirola reconoció que suele hablar habitualmente con Raphael, aunque «en este instante no tanto». A pesar de todo, quiso hacer saber a los espectadores que le ve bastante bien: «Él es una victoria de persona, es un ser humano con fuerza, le veo ilusionado, con muchas ganas».

Por si fuera poco, fue más allá: «Es increíble la capacidad de este hombre de no dejar de pensar. Es motivador, inspirador y un ejemplo de muchas cosas». Pablo López, a su vez, recordó un instante muy especial para él, tanto a nivel personal como profesional: componer el último disco hasta la fecha de Raphael. Para él fue una auténtica lección de vida.

«Estuve un año con él, venía cada miércoles a casa para escribir el disco, siempre puntual. Ha sido un viaje, una experiencia tremenda. El presente con el que habla es abrumador», reconoció el invitado de Pablo Motos, y añadió: «No he visto a nadie conjugar cualquier verbo en presente de la manera en la que lo hace él. Lo veo ilusionado, lo veo en el presente y con una fuerza tremenda».