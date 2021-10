Pablo Alborán se ha convertido en el protagonista de una historia que se ha vuelto viral en Twitter. El artista malagueño, actualmente coach de ‘La Voz’, se volvió tendencia en la red social el pasado miércoles, después de que un usuario que se dedica al marketing, desvelase el mayor error de su trayectoria profesional.

Una historia que tiene como protagonista a Pablo Alborán y que comenzó cuando el usuario de Twitter, que trabaja en Dublín en una empresa de marketing, lanzó una campaña digital en Estados Unidos para una empresa farmacéutica. Una campaña para promocionar un aparato de un alto coste para los directores de los hospitales norteamericanos.

“El año pasado recibí el típico briefing para lanzar una campaña en LinkedIn para una de nuestras marcas en USA para impactar a directores de hospitales. Queríamos promocionar un aparatito muy chulo y muy caro. Pues nada, me pongo a ello y creo la campaña”, comienza a explicar en el hilo de Twitter.

Ahora que tengo tiempo, me gustaría contaros la que considero que es la mayor cagada profesional que he tenido en toda mi carrera (he tenido varias)

Es tan épica que merece su propio hilo.

Preparaos para pasar bastante vergüenza ajena.

Hilo va⬇️ pic.twitter.com/lMBSJFAyOy

— Ferro (@Ferronimo_) October 18, 2021