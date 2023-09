Pablo Alborán se sincera sobre qué es lo mejor de ‘Mariposas’, su canción con Marc Seguí

Marc Seguí y Pablo Alborán dieron la bienvenida el pasado 1 de septiembre con el lanzamiento de Mariposas, su esperada colaboración. Una canción ya disponible en todas las plataformas digitales, que ha tenido una gran acogida por parte de sus fans.

Tras el lanzamiento de esta colaboración, ambos artistas se han sometido a un juego de preguntas y respuestas en sus cuentas de Instagram, contando cómo se sintieron al trabajar juntos, entre otras cosas. Un vídeo donde además desvelan algunos secretos de la grabación de su canción.

«Me encontré contigo dos días antes en el estudio, yo estaba componiendo la canción y una vez hecho, Andrés uno de los compositores del tema dijo: ‘molaría que el estribillo lo cantara Pablo’. Se lo pasé, le gustó y ya desde ahí todo muy natural», expresó Marc Seguí.

Pablo Alborán contó que: «recibí el tema, me flipó y además me dio libertad total también para poder hacer lo que yo quisiera y la verdad que ha sido muy divertido. El tema es genial». Y añadió: «Flipé, me encantó, es un tema muy genuino, está cantado con mucho corazón y con mucha originalidad la manera en la que está producida. Es una gozada escribir para él, estar con él y con todo el equipo, ha sido brutal».

En cuanto a su verso favorito de la canción, para Marc es el último estribillo: «Me gusta un montón. Tu parte me gusta bastante y me sorprendió. No sabía por dónde ibas a tirar y no nos lo esperábamos». Mientras que Pablo ha considerado que el mejor es el primer estribillo: «Y la entrada del piano en tu estrofa, me parece brutal».

«La hice en un momento que tenía muchos sentimientos de amor y me vino a la mente la palabra mariposas y fue de lo primero que saqué del tema», ha expresado Marc Seguí. «Es como una colaboración que yo no me la esperaba pero tu mundo y el mío se pueden acercar y se ha visto en la canción. La parte en la que estamos tú y yo tiene muchos estímulos, te sorprende con sonidos, la manera de cantar», ha asegurado el mallorquín.