‘OT 2025’: horario del reparto de temas de la Gala 1 y ensayos para hoy, martes 16 de septiembre

Operación Triunfo, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Tras su salto a Prime Video con la edición que se desarrolló en 2023 y de la que resultó ganadora Naiara, los fans de este formato tenían ganas de una nueva edición. Como no podía ser de otra manera, sus súplicas han sido escuchadas y el pasado lunes 15 de septiembre pudimos disfrutar de la ansiada Gala 0. De esta forma, los espectadores de Prime Video pudieron conocer la lista completa de los concursantes de OT 2025.

Es más que evidente que todos y cada uno de ellos se ganaron a pulso un hueco en la Academia más famosa de la televisión. Tan solamente unas horas después de recibir esa gran noticia que les ha cambiado la vida, es el momento más que perfecto para conocer el horario de las actividades que desarrollarán a lo largo de este martes 16 de septiembre: desde el repaso de la gala hasta el reparto de temas, pasando por los ensayos. ¡Te contamos todos los detalles sobre su primer día dentro de la Academia más famosa de la televisión!

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 16 de septiembre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la gala, con Manu Guix y Noemí Galera

13:00 hrs.- Charla de nutrición, con Aitor Sánchez

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Tiempo libre

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix, Noemí Galera

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con Míriam Rodríguez junto a los concursantes

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

Una de las grandes esencias de este formato es, sin lugar a dudas, que se brinde a los espectadores la posibilidad de ver a los participantes en directo, durante todo el día. De esta manera, a los más fieles seguidores de este programa se les hace partícipes del crecimiento de los artistas durante esta etapa que les marcará para siempre.

Pero, ¿cómo puedes verlo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. Es decir, como se ha hecho siempre. Por lo tanto, es una oportunidad más que perfecta para acompañar a los concursantes de OT 2025 cada día de la semana, en las diferentes clases que van a tener que llevar a cabo para superarse cada semana y librarse de la nominación. ¡Estamos completamente convencidos de que aprovecharán al máximo esta experiencia!