‘OT 2025’: horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 4

La nueva edición de Operación Triunfo se ha convertido en uno de los estrenos más esperados por los amantes de la música, y vaya si el formato se ha tomado su tiempo para encontrar a sus nuevos «triunfitos». Sin embargo, OT 2025 ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y lo ha hecho de la mano de nuevas voces anónimas que buscan cumplir su sueño en la industria musical. Una andadura que marcará sus vidas y de la que ya se han tenido que despedir Iván Rojo y Salma de Diego. Y es que, como suele suceder en este tipo de formatos, queramos o no, siempre tenemos que despedirnos de los concursantes para poner conocer al ganador.

Durante los últimos días, y siguiendo con la temática del concurso, los seguidores del formato tuvieron la oportunidad de ver el nuevo reparto de temas. Cada concursante ya sabe cuál será la canción que tendrá que defender en la Gala 4, que tendrá lugar el próximo lunes día 13 de octubre. Además, ya son conocedores de quién será su compañero de travesía en la gala. Y es que, conforme van a avanzando los programas, es vital hacerlo bien para quedarse. Por ello, desde entonces, se han puesto manos a la obra para darlo todo a nivel vocal, escenográfico e interpretativo. Lejos de quedar aquí, también se ha realizado el primer pase de micros de la semana. Una primera puesta en escena que ha venido pisando fuerte.

Han pasado pocas semanas desde su estreno, pero podría decirse que ésta edición del formato está siendo un absoluto éxito. De hecho, y como suele suceder siempre con el talent musical, en redes sociales ya han empezado a surgir los primeros shippeos de parejas o los clubs de apoyo a los concursantes. Una emocionante travesía que demuestra lo mágico que es este formato.

Y es que, triunfar con un formato a nivel nacional e internacional no es nada fácil. Además, a esta situación hay que sumar que el programa solo se puede ver a través de una plataforma de pago. Una prueba más que muestra lo mucho que gusta ver la vida de la Academia en directo y conocer a nuevos talentos.

Horario y como ver el nuevo pase de micros de ‘OT 2025’

Como comentamos cada semana, esta edición de OT 2025 es muy diferente a las anteriores que se han emitido. Prueba de ello son sus horarios. Pues, si en años anteriores los fans veían los pases de micros a partir de las 18:30 horas, en esta ocasión el horario es completamente diferente. Así pues, tal y como se ha informado, los pases están teniendo lugar a las 20:00 horas (hora antes en el archipiélago canario).

Asimismo, otra novedad es el lugar de su emisión. Pues, aunque es una mala noticia para algunos, el programa solo se puede ver en Prime Video. Por lo tanto, la época en la que se podían ver los pases de micros en YouTube ya es cosa del pasado. Ahora, hay que pagar una suscripción. Gracias a la plataforma de pago, los seguidores están teniendo la oportunidad de seguir de cerca esta etapa del concurso. Pues, hay dos pases de micro por semana y son vitales para hacernos una idea de lo que sucederá en la gala del lunes. Así pues, como suele ser habitual, el segundo pase de micros de la semana se llevará a cabo este sábado 11 de octubre a partir de las 20:00 hrs.