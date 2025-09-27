‘OT 2025’: horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 2 (online y tv)

OT 2025 vuelve a la carga y lo hace de la mano de su nueva edición. El popular talent show musical se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la pequeña pantalla. Y es que, a lo largo de su historia, han sido muchas las estrellas que han nacido en la Academia y nos han alegrado los días con su música. Por ello, el pasado lunes, 15 de septiembre, la audiencia tuvo la oportunidad de ver el gran estreno del formato. Ahora, con el nombre de los 16 concursantes, ya se ha dado el pistoletazo de salida oficial.

Lejos de quedar aquí, este pasado lunes 22 de septiembre se desvelaron los nombres de los primeros nominados. Claudia Arenas, Judit, compañera de Claudia en el dueto, Max e Iván Rojo fueron los concursantes sentenciados por los miembros del jurado. Una posición que nadie quiere presentar, por lo que no es de extrañar que las emociones estuviesen a flor de piel. Asimismo, con los nombres claros, el resto de triunfitos cruzaron la pasarela para volver a la Academia. Pues, su continuidad en el talent musical estaba asegurada una semana más.

Al final, y como se pudo ver, las salvaciones dejaron fuera de la lista de nominados a dos concursantes. Una situación que dejó entre la espada y la pared a Claudia Arenas e Iván Rojo. Una situación que provocó las lágrimas entre ambos nominados. Por ello, Chenoa, presentadora de OT 2025, intentó animarles. «Disfrutad de esta semana a tope, pase lo que pase», les dijo.

Durante los últimos días, y siguiendo con la temática del concurso, los seguidores del formato tuvieron la oportunidad de ver el reparto de temas. Cada concursante ya sabe cuál será la canción que tendrá que defender en la Gala 2. Pero, lejos de quedar aquí, también se va a realizar un nuevo pase de micros, el cual promete no dejar indiferente a nadie. Y es que, estamos siendo testigos de una de las temporadas más prometedoras.

Horario y cómo ver el segundo pase de micros de ‘OT 2025’

Como comentábamos hace unos días, los pases de micros tenían lugar a las 18:30 horas. Pero, este año se han producido ciertos cambios. Los pases tendrán lugar a las 20:00h (hora antes en Canarias). Además, ya no se podrá ver desde el canal oficial de YouTube. Por lo tanto, para ser partícipes de este momento, será necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de la plataforma de Prime Video.

La plataforma de pago se ha convertido en la principal emisora del concurso. Por ello, los suscriptores pueden seguir esta etapa del formato gracias a ella. Mediante Conexión OT, con Míriam Rodríguez, se podrá ver este proceso musical que están llevando a cabo los concursantes. Pero, ¿cuándo tendrá lugar este nuevo pase de micros? Pues, según se ha informado, será este 27 de septiembre.