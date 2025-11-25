‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 11

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las semanas, OT 2025 se ha convertido en una de las ediciones más sorprendentes y que más está dando de qué hablar. Es un hecho que todos y cada uno de los participantes están mostrando la mejor versión de sí mismos no solamente para sorprender a los espectadores, sino también para crecer a nivel profesional. Es más, los profesores y todo el equipo hacen un trabajo excepcional para que los concursantes logren superarse en todos los sentidos. ¡Es algo verdaderamente sorprendente y espectacular! El pasado lunes 24 de noviembre, los suscriptores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 10 de OT 2025, en la que Téyou puso punto y final a su etapa en la Academia más famosa de la televisión tras un ajustado duelo con su compañero y amigo Guillo Rist.

Pero no todo quedó ahí, puesto que también tuvieron la oportunidad de descubrir quiénes eran los nuevos nominados: Crespo y, de nuevo, Guillo Rist. Así pues, como suele ser habitual en el ritmo de este talent show, este martes 25 de noviembre, los concursantes de OT 2025 se enfrentan al repaso de gala con Noemí Galera y Manu Guix, en la que analizarán los puntos positivos y los negativos de sus respectivas actuaciones. Todo con el objetivo de mejorar en la medida de lo posible. Lejos de que todo quede ahí, tan solo unas horas más tarde, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de uno de los momentos más esperados de la semana, que es el reparto de temas de la siguiente gala. Noemí Galera les comunicará cuáles son las canciones en las que trabajarán durante la semana, en la que ya sabemos que Crespo y Guillo Rist prepararán las propuestas que ellos mismos han escogido como nominados.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 25 de noviembre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Natalia Lacunza

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda con Melani García

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsada (Téyou) y favorito (Tinho)

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia?

Es importante recordar que una de las esencias de Operación Triunfo es, sin duda, tener la oportunidad de ver a los concursantes en directo durante su paso por la Academia. De esta forma, nos hacen partícipes de su crecimiento como personas pero, sobre todo, como artistas. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? A través del canal oficial de YouTube de OT 2025, donde los seguidores del formato pueden ser testigos de este proceso durante prácticamente todas las horas del día.