‘OT 2025’: horario y cómo ver el primer pase de micros de la Gala 2

OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ediciones más sorprendentes y que más está dando de qué hablar. De hecho, la propia Chenoa, en la Gala 1, comunicó que el primero de los programas cosechó grandes datos de audiencia en la plataforma de streaming Prime Video. Por si fuera poco, cada vez son más los seguidores del formato que no se pierden ni un solo ensayo ni una sola clase en el directo en el Canal de YouTube. No podemos dejar de mencionar que esta semana es clave en OT 2025, puesto que vamos a conocer el nombre del primer expulsado de la edición. Tras la Gala 1, los concursantes que se quedaron en la cuerda floja fueron Claudia Arenas e Iván Rojo. Por lo tanto, uno de ellos tendrá que poner punto y final a su paso por la Academia más famosa de la televisión.

¡Todo quedará en manos del público! Así pues, para tratar de convencerles, ambos están trabajando muchísimo. No solamente buscan superarse, sino dejar un buen sabor de boca a los espectadores aunque tengan que marcharse. Pero no todo queda ahí, puesto que el resto de participantes también se encuentran trabajando en sus canciones para lograr el apoyo del jurado para poder cruzar la pasarela una semana más. Después del reparto de temas del pasado martes 23 de septiembre, los concursantes de OT 2025 no han dejado de trabajar en sus propuestas. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para conocer cuándo se llevará a cabo el pase de micros, a qué hora se realizará y dónde podemos verlo en directo. No podemos olvidar que en este pase, que lo harán frente a los profesores, recibirán sus valoraciones para mejorar de cara a la Gala 2 del próximo lunes.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, jueves 25 de septiembre

08:30 hrs.- Despertar y mini desayuno

09:00 hrs.- Yoga, con Pol Cejas

09:50 hrs.- Aseo y desayuno

11:00 hrs.- Composición, con Víctor Elías

13:00 hrs.- Ensayo tema grupal, con Manu Guix

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Isabel Aaiún

16:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Primer pase de micros, en Conexión OT

21:30 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A dormir

¿Cómo ver en directo el primer pase de micros de la Gala 2?

Una de las esencias de este formato es la posibilidad de ver a los concursantes, en directo, desde la Academia de OT 2025. De esta manera, no solamente vemos cómo evolucionan a nivel profesional con cada clase impartida, sino que podemos conocerles un poco más a nivel personal.

Eso sí, una de las grandes novedades de OT 2025 tiene estrecha vinculación con los pases de micros. En las últimas ediciones, hemos podido verlas a través del directo en el canal de YouTube, pero este año no va a ser posible. Así bien, ¿dónde se emite? A través de Prime Video, en el programa Conexión OT presentado por Miriam Rodríguez. Por lo tanto, solamente los que cuentan con una suscripción a esta plataforma de streaming podrán disfrutar del primer pase de micros de la Gala 2 de OT 2025.