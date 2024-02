‘OT 2023’: horario y cómo ver (online y tv) la Gran Final

Hoy es el día. Hace casi tres meses exactos, los concursantes de OT 2023 cruzaban las puertas de la Academia para comenzar la aventura que les lanzaría al mundo y les cambiaría la vida. Desde entonces, uno por uno han ido saliendo de la que ha sido su casa desde que comenzó el concurso hasta que quedaran solo seis de ellos. Hoy, en la noche del 19 de febrero, solo uno se alzará con el premio de ganador de esta edición de Operación Triunfo.

Hoy a las 22:00 horas en Prime Video comenzará la Gala Final de OT 2023 en la que Juanjo, Luchas, Martin, Naiara, Paul y Ruslana se lo juegan todo. Los fans del programa llevan una semana votando a su concursante favorito como ganador del concurso. Y es que, esta noche, la decisión está únicamente en manos del público, cuyos votos decidirán al ganador de esta edición del reality.

Chenoa dará comiendo a la Gala Final, pero de una forma distinta. Los seis finalistas cantarán como actuación grupal la canción Last Dance, de Donna Summer, una canción que la presentadora cantó en su edición del programa y que cantará junto a ellos en la última noche del concurso.

Después de que Naiara cante Sobreviviré de Mónica Naranjo, de que Juanjo versione Without You de Harry Nilsson, Paul Thin interprete BABY HELLO de Rauw Alejandro y Bizarrap, Lucas cante PILLOWTALK de Zayn, Martin versione Golden Hour de Jvke y Ruslana haga Zombie de The Cranberries, se hará un recuento de los votos y se nombrará a los «triunfitos» que ocupan el sexto, quinto y cuarto puesto.

Tras esto, los tres concursantes con más votos cantarán sus canciones de la Gala 0. Entonces se reabrirán las votaciones para que el público vuelva a votar. Será entonces cuando, tras el recuento de estos votos, se nombre al ganador o ganadora de OT 2023. Además, los 16 concursantes se subirán al escenario del plató juntos por última vez para cantar el himno de la edición. Será la primera vez que canten todos juntos la canción que han compuesto juntos.

El reencuentro de expulsados y finalistas de OT 2023

La semana pasada, los finalistas estaban con las emociones a flor de piel, ya que era la última semana del concurso y la semana de las últimas veces. Por eso, el equipo del programa quiso darles unas sorpresas para darles el último empujón en la recta final.

El pasado viernes 16 de febrero, los familiares sorprendieron a los concursantes y compartieron una cena todos juntos. Por fin, los compañeros pudieron conocer a los familiares de sus amigos. Además, tuvo lugar lo que todos los fans del concurso estaban esperando.

Suzette, Omar, Denna, Salma, Álex Márquez, Violeta, Cris, Chiara, Álvaro Mayo y Bea volvieron a la Academia para sorprender a sus compañeros en un reencuentro que ha emocionado a los fans del programa. Hoy, se encontrarán otra vez en la última noche del programa.