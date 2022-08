Omar Sánchez habría provocado encontrarse con Anabel Pantoja en Ibiza, según Rafa Mora

Aunque parecía que su historia ya estaba terminada definitivamente, el destino ha vuelto a unir a Omar Sánchez y a Anabel Pantoja casualmente en la isla de Ibiza. Un encuentro que podría haber supuesto el primer bache en la relación sentimental con sus nuevas parejas y que Rafa Mora ha sacado a a luz en Sálvame.

“Anabel y Omar son dos mentirosos. Son dos embusteros que no nos quieren contar la verdad de todo lo que está ocurriendo en estas vacaciones”, comenzaba declarando el colaborador televisivo. Unas palabras que sorprendieron a todos, especialmente, porque Rafa Mora siempre ha tenido una buena relación con el canario.

Rafa Mora asegura que tanto Anabel como Omar son «dos mentirosos que no quieren contar la verdad» #yoveosálvame https://t.co/U4sB6aInB8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 18, 2022

«Omar hizo todo lo posible por ver a Anabel”, lanzó en pleno directo. Ante sus palabras, Miguel Frigenti tomó la palabra y le compartió un mensaje de parte de Omar. “Tú tienes buena relación con Omar, pero después de esta tarde esa relación va a llegar a su fin. Me ha escrito y me ha dicho que no entiende la pildorita que has soltado”, le dijo el colaborador.

Al oír las palabras de su compañero de programa, Mora no lo pensó dos veces, y, mirando a cámara, respondió al exmarido de Anabel Pantoja. “No te preocupes, solo voy a contar el 60 por ciento de lo que sé, porque si cuento el 100 coges ahora mismo un avión privado”, señaló. Pero, tras escuchar su amenaza, Kiko Matamoros no se quedó atrás y respondió a Rafa.

“El 40 por ciento que te quieres ahorrar lo voy a contar yo y al final vas a quedar peor porque me lo has contado tú”, le dijo Matamoros. Posteriormente, y tras un fuerte intercambio de palabras entre los colaboradores, Rafa desveló lo que ha ocurrido entre Omar y Anabel.

Al parecer, nada más saber que Anabel había estado en el mismo local en el que él se encontraba, Sánchez habría salido corriendo del reservado para verla. Sin embargo, la versión que tenía Terelu Campos de lo sucedido era totalmente diferente, siendo su fuente la propia Raquel Lozano.

Según explicó la hija de María Teresa Campos, el canario se puso a enviar mensajes a Sálvame, gesto que Raquel no entendía que realizara en plenas vacaciones. Todo ello sumado al hecho de que alguien le alertó de que Omar Sánchez había hablado con Anabel y Lozano no lo sabía. Sin duda, un encuentro en la isla que no ha dejado indiferente a nadie.