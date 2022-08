Omar Sánchez ha querido entrar al plató de Sálvame en directo y mediante llamada para aclarar en qué punto se encuentra la relación que tiene con Raquel Lozano. El Negro, ha respondido a su vez a las críticas que los tertulianos del programa le han ido lanzando todo este tiempo.

Hace unos días salió a flote el rumor de que Omar Sánchez y Raquel Lozano podrían estar manteniendo una relación en secreto. Las alarmas se han disparado y ambos han hablado del tema, pero no ha sido hasta ahora cuando Omar ha querido aclarar en qué punto se encuentran.

El ex de Anabel Pantoja ha sorprendido entrando a Sálvame vía llamada. Tras haberle mandado unos audios en privado a Rafa Mora, colaborador del programa y amigo del canario, este ha decidido hablar alto y claro en directo con los tertulianos.

Omar Sánchez ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para aclarar todo sobre su relación con Raquel Lozano 💥 #yoveosálvame https://t.co/z0R1UWzlST — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 3, 2022

El Negro, que ha escuchado antes de llamar al programa todas las opiniones y críticas que los tertulianos tienen en torno a él, ha explicado que Raquel Lozano “es una chica encantadora”. “Nos hemos visto dos veces. No puedo decirte que estoy enamorado porque no es así», ha dicho con seguridad.

Además, Omar Sánchez ha querido aclarar que no está conociendo a nadie más por el momento: «Estoy conociéndola a ella, no tengo ningún problema en decirlo. A ella y a otras más no».

Rafa Mora, que ha recibido justo antes de que el canario entrase en llamada unos audios de él, ha expuesto lo que el ex de Anabel Pantoja le ha dicho en privado. Con el primer audio, El Negro ha tratado de dar una respuesta a todas las críticas que ha recibido, en las que se le ha tachado de víctima.

«Si las personas no tienen sentimientos y no pueden ser reales como yo, lo siento y soy así”, ha dicho el canario. Además, ha querido explicarse sobre la manía que tienen los tertulianos del programa de oficializar sus relaciones.

“La conozco, la he conocido, la puedo estar conociendo, pero no somos pareja, ¿no puedo estar conociendo a alguien que no sea mi pareja? No entiendo que me quieran hacer novio de alguien», ha manifestado refiriéndose al actual estado en el que se encuentra con la ex concursante de Gran Hermano.

Por último, el canario ha querido aclarar que esto no se trata de ningún montaje o pacto para darle celos a su ex pareja, Anabel Pantoja: “Hay que ser feliz, esté con una o con otra. Anabel tiene su vida, yo no me estoy haciendo víctima para nada, ni me creo un personaje. Ya cansa todo”, ha confesado.

Rafa Mora, que ha querido sacar la cara por su amigo, ha afirmado que Omar Sánchez está conociendo a Raquel, pero que, de momento, “no es su pareja” y que el canario “está soltero”.