María Patiño ha desvelado cuál ha sido uno de los principales motivos por los que la relación matrimonial entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez se vio mermada. La tertuliana ha hablado alto y claro con respecto a la, actualmente, ex pareja.

Tras su vuelta a España desde Honduras, Anabel Pantoja no ha dejado de estar en boca de todos. Su relación con el esgrimista Yulen Pereira está siendo cuestionada constantemente por la gente mientras que la sobrina de Isabel Pantoja se ha dedicado estos días a reparar el daño que le pudo hacer en su día a Omar, su ex pareja.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja vivieron uno de los momentos más esperados en Déjate Querer la semana pasada. En el plató del programa de Toñi Moreno, los dos se dijeron el uno al otro todo lo que pensaban en ese momento tras la decadencia de su matrimonio.

Fue así como los dos sorprendieron a toda España fundiéndose en un gran abrazo y dejando claro que el respeto es fundamental al acabar una relación. Los motivos de su ruptura no han sido muy evidentes, sin embargo, María Patiño, ha aclarado en el plató de Sálvame que uno de estos motivos fue “la falta de deseo” en la pareja.

María Patiño destapa uno de los problemas entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja en su matrimonio 💥 #yoveosálvame https://t.co/S6AMHz9xsN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 2, 2022

«Anabel no se va a enfadar porque ella no me lo ha contado, cuando traiciono a alguien es cuando me hacen una confesión en privado», ha comenzado diciendo la presentadora del programa de Telecinco.

«Uno de los problemas que había en el matrimonio entre Omar y Anabel era una falta notable de deseo por las dos partes», ha entonado con firmeza Patiño. La colaboradora de Sálvame ha dejado en el aire la posibilidad de “que el deseo se puede reactivar”, aunque con un “no lo sé” ha optado por ser más neutral con respecto a este tema.

Está claro que la llegada a España de Anabel Pantoja ha causado todo un revuelo. La ex superviviente, que nada más llegar ha disfrutado con su actual pareja, Yulen Pereira, de su amor, se ha visto en la situación de separarse unos días del esgrimista.

Ambos quieren pasar unas vacaciones con sus familiares, así que Anabel Pantoja ha sido clara y le ha escrito a su compañera de trabajo y amiga, Gema López, una retahíla de mensajes.

“Me ha estado escribiendo Anabel. Me está diciendo ‘Yulen se marcha de vacaciones con su familia y yo me voy a ver a los míos. Que recuerde la gente que llevo en este mundo cinco días, que tengo que ver a los míos, y, que por supuesto, tengo que ir sola’”, ha relatado Gema López.

“’Si me despido de Yulen con un beso con lengua, estoy haciendo daño a la gente, si no me despido es que nuestra relación es mentira. Estoy intentando ser yo’”, ha confesado la tertuliana según le ha contado Anabel Pantoja su situación actual.

Y es que el reencuentro de Anabel con Yulen tras salir de la isla ha sido de lo más juzgado, y la pareja se ha visto inmersa en cientos y cientos de críticas. Sin embargo, parece que su amor puede con todo y que ambos van a seguir juntos hasta que el tiempo lo decida.