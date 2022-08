Omar Sánchez acaba en Urgencias tras su reencuentro con Anabel Pantoja en ‘Déjate querer’

Tras el noble reencuentro que tuvieron Omar Sánchez y Anabel Pantoja en Déjate Querer, el canario ha acabado en urgencias. La ex pareja de la andaluza ha compartido todos los detalles acerca de su salud.

El programa de Telecinco Ya Es Verano ha analizado todos los detalles de la noche que Anabel Pantoja y Omar Sánchez protagonizaron en Déjate Querer. Tras un reencuentro de lo más emotivo a la par que honroso por parte de ambos, el windsurfista no ha salido bien parado.

Omar Sánchez ha contado vía stories de Instagram que se encuentra en un hospital de Gran Canaria debido a los, aproximadamente, 38 grados y medio de fiebre que tiene: «Terminar un domingo así… 38’2 fiebre y haciéndome pruebas”, ha expuesto.

El Negro ha querido intervenir en directo en el programa Ya Es Verano para informar a toda España acerca de su salud. Con un «estoy jodido” ha comenzado la llamada. “Me han dado los resultados y tengo bronquitis. Tengo que estar de reposo unos días y de vuelta al trabajo», ha comentado el canario.

El programa, que se ha basado en gran parte en revivir y analizar el mágico reencuentro de la pareja en Déjate Querer, ha podido conectar también con Toñi Moreno, quien ha relatado que Anabel Pantoja estaba destrozada la pasada noche del sábado.

“Lo único que Anabel me decía mientras veía las imágenes que el equipo del programa le puso es ‘esto es muy duro, es muy duro’”, relata Toñi Moreno. “Creo que los dos están en momentos muy distintos, a Omar le ha dado tiempo a asimilar que esto se ha acabado y Anabel venía con el temor de ‘¿cuánto daño le he hecho?’, ha seguido diciendo.

El noble comportamiento que ambos tuvieron es, sin duda, lo que a Toñi Moreno más le emocionó. “Ninguno de los dos fue a hacerle daño al otro ni a que el otro quedara como culpable”, ha confirmado la presentadora de Déjate Querer sobre el pasado sábado.

El reencuentro entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja en «Déjate querer». Fuente: Telecinco. pic.twitter.com/fBAoCKWb90 — Espectáculos España (@EsEspectaculos) July 30, 2022

“Ambos sabían que se debían ese final y ese mensaje de cariño. Reproches lógicamente han habido, pero siempre de una manera respetuosa”, ha concluido.

Sin embargo, aunque bien es cierto que tanto Omar como Anabel se tienen respeto, no es cierto que actualmente la ex pareja tenga una relación amistosa, pues, como el canario ya ha avisado, “ahora no es posible una amistad entre los dos”.