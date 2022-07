Tras convertirse en la nueva expulsada de Supervivientes 2022, este domingo Anabel Pantoja se tuvo que enfrentar a uno de los momentos que más temía del fin de su aventura en Honduras: la reacción de su ex marido, Omar Sánchez a su relación con su compañero de concurso, Yulen Pereira.

Visiblemente tensa, Anabel pudo escuchar por primera vez gran parte de las declaraciones que realizó Omar sobre ella en el plató de Sábado Deluxe, así como las indirectas que le ha mandado estos meses a través de las redes sociales.

«He oído una frase que me ha bloqueado mucho», señaló Anabel Pantoja tras escuchar las primeras declaraciones, antes de volver a a reiterar que «nunca ha intentado hacer daño». Además, la concursante confesó que para ella era bastante duro ver lo que había visto y que entendía la reacción de Omar y su aparición en televisión.

El golpe de realidad de Anabel Pantoja #Supervivientes25J https://t.co/xSfSQ6X0NL — Supervivientes (@Supervivientes) July 25, 2022

«Sabía que me iba a encontrar con esto», expresó. «Lo respeto y lo respetaré. Si él considera que le he faltado al respeto, yo desde aquí le pido disculpas, no ha sido mi intención» añadió. Además, la sobrina de la tonadillera confesó que se encontró una carta de Omar en la maleta en la que le decía que «tampoco le prometía nada, que haría su vida si le surgía».

«Si él considera que le he faltado el respeto, le pido disculpas. No ha sido mi intención. Me separé en enero, pasamos algunos días juntos antes de irme. Él sabía perfectamente lo que había. Tengo una carta de él en la que me prometía que haría su vida si le surgía. Ojalá le vaya bien. Los cuatro años a su lado han sido estupendos y maravillosos», añadió.

Anabel Pantoja también volvió a confesar que: «me avergüenzo de varias cosas, hay cosas innecesarias en mi concurso». En cuanto a su despedida de Omar antes de viajar a Honduras, explicó que: «me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podía volver a la normalidad. Los dos nos dijimos: ojalá».