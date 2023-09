Olivia Rodrigo desvela cuáles son sus tres canciones favoritas de ‘Guts’

El pasado 8 de septiembre vio la luz GUTS, el esperado segundo disco de Olivia Rodrigo. La joven estrella de la música estadounidense volvía a la carga tras el éxito arrollador de Sour, su álbum debut, con un disco mucho más maduro en el que volvió a utilizar la música como vehículo para expresar sus sentimientos.

Compuesto por un total de 12 canciones, el nuevo disco de Olivia Rodrigo fue compuesto en los legendarios Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York, no obstante GUTS cobró vida en el estudio del garaje de la casa de Dan Nigro en Los Ángeles, su mano derecha.

Considerada como una de las grandes promesas de la música a nivel mundial, GUTS es un paso más en la imparable carrera de Olivia Rodrigo. Un disco cuyas expectativas antes de su lanzamiento eran muy altas, debido al éxito de su primer álbum, motivo por el cual la artista decidió tomarse estos dos años antes de presentar nueva música.

watch @oliviarodrigo give us a few hints about the meaning behind some of her favorite tracks on #GUTS 👀 pic.twitter.com/uSX0zqLyp7

— Amazon Music (@amazonmusic) September 25, 2023