Nuevos detalles de la ruptura de Ana Mena y Óscar Casas: «Él le dijo que…»

Una de las noticias más comentadas en la prensa del corazón, durante los últimos días, ha sido la inesperada ruptura de Óscar Casas y Ana Mena. La pareja comenzó su historia de amor hace casi un año y medio, cuando comenzaron a rodar Ídolos. Y es que la química entre ambos fue innegable desde el principio. Por ello, los propios artistas apostaron por darse una oportunidad. Así pues, lo que sucedió después es de conocimiento público. Pero, los jóvenes han vuelto a reflejar lo duro que es compartir una vida con alguien que trabaja también en el mundo del entretenimiento y el espectáculo.

Durante los últimos días, muchos periodistas de diversos medios de comunicación han explicado que, según fuentes cercanas a la pareja, Óscar Casas y Ana Mena habrían terminado en buenos términos, pero sus agendas les han hecho imposible seguir teniendo una idea de futuro juntos. Sin embargo, tal y como se pudo comprobar en el show de la artista del pasado fin de semana, la ruptura no está siendo nada fácil. Mientras cantaba el tema Lárgate, la joven no pudo evitar emocionarse. «Quiero contaros que estar aquí esta noche, a pesar de que hoy no me encuentro en mi mejor día, me está resultando realmente sanador», le explicó a los presentes.

Óscar Casas, supuestamente, habría sido el que propuso la ruptura

Pero, según ha contado Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a ver, la cantante se sintió muy sentimental con la letra de Lárgate por su gran similitud con la ruptura que ha tenido con Casas. Y es que, en medio de rumores sobre agendas complicadas y un final de noviazgo en buenos términos, parece ser que habría algo más.

«Óscar Casas le dijo que se había desenamorado de ella», contó la comunicadora. «Ana, que es muy práctica, ha seguido adelante. Han terminado bien los dos, no hay ningún problema entre ellos. No está derrumbada de estar llorando en su casa, pero esa canción le trae recuerdos y se ha venido abajo», ha agregado, pero no era la única que daba esta información.

Kike Calleja revela su información: «El entorno se pregunta si (Óscar Casas) ha estado enamorado en algún momento»

Marisa Martín Blázquez también confirmó las palabras de su compañera. «Fue Óscar el que dijo que no estaba igual que al principio y que no quería seguir la relación así», comentó. Por su parte, Kike Calleja confesó que a él también le había contado lo mismo. «Ella estaba muy enamorada y quería seguir dando pasos poco a poco. Por las diferentes agendas que tenían no era fácil, pero me dicen que ha estado dos o tres semanas muy triste, hecha polvo, y que Óscar no está en el mismo punto. El entorno se pregunta si ha estado enamorado en algún momento», dijo.

Teniendo esto en cuenta y lo sucedido durante la actuación de Ana Mena en Valencia, todo encaja. «Y si tú quieres, lárgate, lárgate. Que nuestro amor no fue suficiente. Tengo diez mil maneras para matarte, amor, amor. Y así ya no verte», son algunos de los versos que forman parte de la canción. Eso sí, cabe señalar que, hasta la fecha, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente ni ha confirmado o desmentido nada.