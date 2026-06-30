La UD Las Palmas presenta su campaña de abonados 2026/27

La UD Las Palmas presentó esta mañana su campaña de abonados para la temporada 2026/27, que ya se encuentra activa a través de la Oficina Virtual del Abonado bajo el lema «Siente La Unión», una invitación a seguir fortaleciendo el vínculo entre el club y la afición.

La campaña de abonados ya está operativa de manera completamente online, a través de la oficina virtual del club (abonado.udlaspalmas.es), comenzando con el periodo de renovaciones.

Plazos de la campaña

RENOVACIÓN ONLINE: Del 30 de junio al 27 de julio de 2026.

CAMBIO DE ASIENTO: Del 28 al 31 de julio de 2026.

NUEVAS ALTAS ONLINE: A partir del 3 de agosto de 2026, siempre que exista disponibilidad.

FIN DE CAMPAÑA: 30 de agosto de 2026.

Atención al abonado

El club ha habilitado el teléfono de atención al abonado 928 503 383, operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, para resolver cualquier duda o incidencia durante el proceso.

Asimismo, los aficionados podrán contactar mediante el correo electrónico [email protected].

Cita previa para mayores de 60 años: 928 503 383

Gestión de consultas y aportación de documentación para las categorías y/o condiciones en las que sea necesario acreditar cualquier documento: [email protected]

Cambio de asiento

El cambio de asiento se realizará de forma presencial en la Oficina del Abonado entre el 28 y el 31 de julio.

Para este proceso se establecerá un cupo máximo diario de atención y la asignación de número será por estricto orden de llegada. Para ampliar información, los abonados podrán dirigirse al teléfono de atención o al correo electrónico del club.

Financiación y sostenibilidad

La UD Las Palmas mantiene la posibilidad de financiar el abono en dos o tres plazos a través de Cofidis Pay y CaixaBank, ofreciendo a los abonados distintas opciones de financiación para facilitar el acceso a la campaña de abonados.

El club continúa apostando por la digitalización con el abono NFC, una credencial digital que puede almacenarse en smartphones y smartwatches para acceder cómodamente al Estadio Gran Canaria, reduciendo además el uso de soportes físicos.

Aquellos abonados que prefieran el formato tradicional podrán solicitar el abono físico, cuya retirada estará disponible a partir del 4 de agosto de 2026 en las taquillas 7 y 8.

Categorías especiales

La campaña mantiene tarifas específicas para las siguientes categorías:

.- Peque (0-6 años): nacidos desde el 1 de enero de 2020.

.- Menor (7-17 años): nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2019.

.- Joven (18-23 años): nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2008.

.- Mayores de 65 años: nacidos antes del 31 de diciembre de 1961.

.- Diversidad funcional: a partir del 33 % de discapacidad, mediante acreditación.

.- Descuento familiar: 50 % de descuento en el abono de menor importe a partir del tercer familiar de primer grado, aplicable a menores de 17 años y previa acreditación mediante libro de familia y DNI.