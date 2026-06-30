Última hora sobre el futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su mujer y sus hijos: «Le están sedando»

El pasado sábado 27 de junio, 72 horas después del doble terremoto que ha afectado a Venezuela, se conoció la triste noticia del fallecimiento de la mujer y los dos hijos de Lucas Trejo, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira. El pasado miércoles, el futbolista se encontraba concentrado junto a su club en Caracas para disputar un partido contra el Deportivo Miranda. Aun así, su familia había regresado al domicilio familiar ubicado en el complejo residencial Cumanagotto, en la zona de Playa Grande. En un comunicado, Lucas aseguró que su edificio se había derrumbado y que no tenía ni la más mínima idea de cómo se encontraba su familia. «Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor», pidió públicamente. A pesar de todo, después de 72 horas de búsqueda, las peores noticias se confirmaban: encontraron los cuerpos sin vida de su mujer y sus dos hijos.

El pasado lunes, la hermana de Lucas Trejo hizo unas declaraciones al programa argentino El Doce, donde dio a conocer que su padre iba a viajar a Venezuela para estar cerca del futbolista. A pesar de todo, y debido a la parálisis facial que sufrió hace un año, se encuentra delicado de salud. «El sábado, con todo lo que pasó, tuvo un pico de estrés que produjo que lo llevásemos al médico. Lo pincharon. Él está bien, pero no está en condiciones de coger el teléfono ni mucho menos de viajar», explicó Karen, hermana del futbolista. Así pues, de su familia, son su hermano y su primo los que viajarán a Venezuela para poder estar con él en estos momentos tan sumamente complicados: «Con Lucas pudimos hablar una vez, cuando se corrió el rumor de que podíamos saber algo de uno de sus hijitos, pero él nunca pudo tener el teléfono porque estaba sacando escombros».

Y añadió, respecto a cómo se enteraron de la trágica noticia: «No pudimos hablar con él, solo un contacto con una amiga de la familia de ellos. Ellos eran nuestro contacto. Todo el grupo, amigos y compañeros de él, nos informan que encontraron los tres cuerpos. Escribí a estos contactos y nos confirmaron que sí».

Hay que destacar que la familia del futbolista se encontraba recaudando dinero para su madre, que quería poner rumbo a Venezuela para poder ayudar a su hijo en la búsqueda. «Necesitábamos mandar a la mamá de Luca. Él es mi hermano por parte de padre, pero su mamá quería viajar para allá y estuvimos recaudando dinero cuando explotó la noticia», expresó Karen.

Respecto a este trágico suceso, la entrevistada tiene claro que el futbolista necesita «a su familia de allá», y lo explicó: «Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo a Argentina. Sus allegados me dicen que necesita a sus familiares allá. A Lucas le están sedando, está muy mal y no tiene a ningún familiar. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él».