El pasado martes 14 de octubre, tan solo unas horas más tarde de la emisión de la Gala 4 de OT 2025, los concursantes se reunieron con Manu Guix y Noemí Galera para visualizar todas y cada una de las actuaciones de la noche. Una oportunidad única para que todos ellos puedan ser testigos de cómo fue su interpretación pero, sobre todo, analizar cuáles fueron los errores cometidos para tratar de aprender. Lo que nadie esperaba es que la gran mayoría de ellos fuesen a acabar entre lágrimas y completamente destrozados. Entre otras cuestiones, porque consideraban que no estaban siendo justos al ver que las actuaciones no habían estado tan mal como esperaban, ni mucho menos. Fue entonces cuando la directora de la Academia se vio obligada a pararles los pies para aclararles, una vez más, que todos ellos «están en un programa de televisión».

«Creo que habéis subestimado Operación Triunfo», acabó diciendo Noemí Galera, mientras aclaraba que es consciente de que no se trata de una experiencia sencilla. Aun así, ha recalcado que «no es la vida real», por lo que deben relajarse un poco más: «Es jodido, hay presión, pero es así. Habrá injusticias, pero la vida tampoco es justa». Lejos de que todo quede ahí, y aprovechando la ocasión, Galera quiso ser contundente con todos y cada uno de los participantes de OT 2025: «Lo único que os pido es si en algún momento notáis que esto se os hace bola, que no podéis continuar, que os está haciendo daño a nivel personal… Estar aquí no es una obligación», recordó. Acto seguido, fue mucho más allá: «Os lo digo desde el cariño, pero no quiero sentir que os estamos jodiendo la vida. No quiero sentir eso». Y añadió: «Hay bloqueos que se pueden solucionar aquí, pero hay otros que no».

De esta forma, y al ser consciente de que algunos de los participantes de OT 2025 no terminan de entrar de lleno en la dinámica del programa y eso puede llegar a afectarles, Galera volvió a incidir en este asunto: «Si alguien tiene la necesidad o siente que no está en su sitio, que esto no es para vosotros, que no estáis encontrando la manera, que no os podemos ayudar, aunque lo intentamos, hablamos».

Es más, quiso insistir en que «no es obligatorio estar aquí»: «No quiero a nadie sufriendo aquí, no quiero a nadie machacado». Además, volvió a recordar que se trata de un programa en el que, cada semana, se irá uno de ellos hasta que se celebre la Gran Final de OT 2025 el próximo 15 de diciembre.

De esta manera, la directora de la Academia fue más allá: «No quiero que lo paséis mal en cada repaso de gala. Os intentamos ayudar en todo lo que podemos, estamos para todo lo que necesitéis. Si alguien cree que esto se está alargando en el tiempo y no está bien, hablemos». Y recordó: «Es un programa de televisión. Estamos para divertirnos, para jugar, para aprender y tomar lo bueno que nos haga crecer como personas».