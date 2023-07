«No sé cómo sabe quién soy»: Ozuna, en shock al coincidir con Eva Longoria en ‘La Resistencia’

Ozuna ha acudido a La Resistencia a presentar su último lanzamiento llamado Eva Longoria. El cantante de reggaetón ha recibido una inesperada sorpresa por parte del programa que le ha hecho una gran ilusión.

El artista decidió ponerle el nombre de la actriz a su nueva canción porque afirma ser muy fan de ella, aunque confiesa que nunca ha podido conocerla. “Pasa una cosa aquí, es increíble lo que ha pasado, ha sido una cosa sensacional: ¿Y si ahora digo que entre Eva Longoria?”, mencionaba de repente David Broncano. Y, efectivamente, tras sus palabras cruzaba las puertas la famosa intérprete. El puertorriqueño no daba crédito a lo que estaba sucediendo, pero inmediatamente ambos invitados se fundieron en un abrazo.

𝐄𝐯𝐚 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐚 𝐎𝐳𝐮𝐧𝐚. Nunca pensé que escribiría algo así, pero es lo que ha ocurrido. Puta pasada este encuentro.@ozuna @EvaLongoria pic.twitter.com/Y7s1ZdLFZQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2023

“Parece que esto es de broma, pero es que Ozuna ha sacado una canción que se llama Eva Longoria y aquí están los dos”, exclamaba el presentador a modo de recibimiento. “¡Hiciste trampa! No me dijiste nada”, se quejaba en broma el cantante. Acto seguido le pedía un selfie a Eva Longoria y posteriormente se hicieron una foto los tres juntos. La intérprete de Mujeres Desesperadas confesó no conocer tampoco al cantante. “Soy muy viejita, no entiendo como él sabe quién soy”, mencionaba asombrada.

“Es la primera vez que una canción lleva mi nombre de título. Creo que soy la única persona que no ha hecho el amor con la música de Ozuna”, añadió después. Durante la entrevista al puertorriqueño desveló que mucha gente le contaba que hacía el amor con sus canciones de fondo. “Ahora entra Will Smith y le meamos en la boca a Pablo Motos”, afirmaba en cierto momento del encuentro Grison. David Broncano explicó entonces que todo había sucedido de forma casual y no planeada.

“Esto es más increíble de lo que la gente piensa. Eva iba a venir desde hacía 2 o 3 semanas, Ozuna confirmó hace un mes. Fijaros lo que es el universo… y esta mañana nos han escrito diciendo que la canción que saca él se llama como Eva y que Eva venía este martes”, contaba el presentador. Después de esto el conductor de La Resistencia despidió a Ozuna y comenzó la entrevista con Eva Longoria.