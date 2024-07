‘Ni que fuéramos’ corta una ‘bomba’ de Kiko Hernández sobre Paz Padilla: «Se paraliza el país»

La presencia de Kiko Hernández en un plató de televisión es sinónimo de problemas. Problemas para los famosos, pero también para sus compañeros de trabajo, a los que el cualquier momento puede meter en uno. Para evitarlos, la dirección de Ni que fuéramos ha tenido que pararle los pies en pleno directo para que no lanzase insinuaciones sobre Paz Padilla.

Aunque los colaboradores estaban hablando de la polémica entrevista de Álvaro Muñoz Escassi que concedió el pasado viernes en Telecinco en el programa De viernes, el nombre de la presentadora y cómica salió a relucir. Lo hizo porque recordaron que el jinete se quejó de que todo el mundo le relacionase con Hiba Habouk y no con la gaditana, con la que también estuvo en la fiesta de comunión de la nieta de ‘El turronero’.

Aprovechando el momento, Kiko Hernández quiso hablar de ella, algo que el resto de compañeros apoyaron debido a la mala relación que tienen tras su polémica salida de Sálvame. Tras burlarse de ella con una imitación sobre sus pensamientos sobre la vida y la muerte, preguntó si podía contar una noticia bomba de ella.

David Valldeperas, que sigue ejerciendo de director como ya hiciera en Telecinco, le pedía callarse y que primero se la contase fuera de cámaras para darle el visto bueno, aunque todo hacía pensar que no sería posible. Belén Esteban, con la que tuvo la enorme discusión antes de abandonar el programa, se ha quejado asegurando que se trata de un programa libre.

«Sí, libre, pero con sus límites», respondía el director para cortar la rebelión de sus colaboradores. «Escúchame David, si lo cuento se paraliza el país», ha insistido Hernández antes de asegura que «de verdad lo digo, que si lo contamos ahora a las 17.30 se paraliza España. Ni el partido España-Francia…».

Ni que fuéramos corta la bomba

Pese a estar molesto, hizo caso de su director y fue a contarle su exclusiva, cumpliéndose los pronósticos de todos y no pudo contarlo ante las cámaras, aunque es cierto que prometió hacerlo a sus compañeros fuera del plató. «Si tuviésemos un late night, ¿tampoco?», preguntaba María Patiño, consiguiendo la misma respuesta negativa.

¿Cómo terminó la relación de Paz Padilla y Sálvame?

Tras una enorme discusión con Belén Esteban por culpa de las vacunas y la pandemia, la entonces presentadora de Sálvame abandonó el programa para no volver nunca. La gaditana abandonó su puesto de trabajo, lo que le casi le lleva a los juzgados con Mediaset -con la que tenía, y sigue teniendo, un contrato de cadena-.

Un día antes del juicio, ambas partes decidieron llegar a un acuerdo gracias al que fue readmitida en la empresa con las mismas condiciones, aunque ella pudo pedir no volver nunca más a Sálvame y a su entorno. Aunque no es algo que se haya contado, también es posible que se pidiera al programa no volver a hablar de ella, algo que quieren seguir evitando pese a no estar en Telecinco.

Chillando con Kiko Hernández imitando a Paz Padilla JAJAJAJJAJAJAJAJ #NiQueFuéramos8JL pic.twitter.com/Hbv9DfwZ7Z — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) July 8, 2024

De esta manera Ni que fuéramos ha evitado tener un nuevo problema con la que fuera una de sus presentadoras históricas en el pasado y no tener que enfrentarse a una demanda años después por culpa de una de las salidas de tono de Kiko Hernández.