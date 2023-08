Muere trágicamente el periodista francés Gérard Leclerc en un accidente de avioneta

El mundo del periodismo está de luto. Gérard Leclerc, uno de los periodistas franceses más conocidos en todo el mundo, falleció trágicamente el pasado martes. Y todo como consecuencia de un grave accidente en una avioneta, en la que se estrelló junto a otras tres personas a orillas del río Loira.

Fue el Buró de Investigaciones y Análisis (BEA), quien se encarga de los siniestros aéreos, informó de lo sucedido en su cuenta de Twitter. De esta forma, confirmaron que hubo un “accidente mortal” de un Robin Aircraft DR400 con matrícula F-GMXY en el municipio de Lavau-sur-Loire.

Aunque el BEA no compartió detalles precisos de las víctimas mortales, sí que dio a conocer una importante información: se ha abierto una investigación respecto a la seguridad. Por si fuera poco, han dado el paso de enviar a sus expertos al terreno en el que se han desarrollado los hechos.

«Il était un honnête homme, mais aussi une belle personne» : Pascal Praud rend hommage à Gérard Leclerc, disparu dans un accident d’avion pic.twitter.com/GjRiZTrL5F — CNEWS (@CNEWS) August 16, 2023

Fueron los compañeros de Canal Plus, en un mensaje publicado en Twitter, los que dieron a conocer la trágica noticia de la muerte de Gérard Leclerc. Recordemos que, desde el año 2017, el periodista trabajaba como editorialista en CNews. Como no podía ser de otra forma, su equipo no ha dudado en hacerle un sentido homenaje.

Entre las grandes características de Gérard Leclerc, la compañía audiovisual destacaba lo siguiente: “Su gran profesionalismo, sus análisis precisos y argumentados se echarán en falta en CNews”. Tal y como han dado a conocer los compañeros de France Info, junto a Leclerc viajaban Michèle Monory, hija del presidente del Senado René Monory, y una tercera persona de la que no se sabe su identidad.

Sea como sea, lo cierto es que este terrible accidente ha sido toda una sorpresa para la población francesa. Nadie se esperaba que Gérard Leclerc, uno de los periodistas más reconocidos del país, fuera a irse de este mundo de manera tan repentina y, sobre todo, tan trágica. Una triste pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.

Franck Louvrier concernant la disparition tragique de Gérard Leclerc : «C’est une page de notre histoire politique qui malheureusement doit se tourner» #HDPros pic.twitter.com/4SNM7Uhsmw — CNEWS (@CNEWS) August 16, 2023