Muere el hijo de Dana Carvey, reconocido cómico, por sobredosis

Días muy duros para la familia de Dana Carvey. Tal y como el propio actor ha comunicado de forma oficial en sus redes sociales, su hijo mayor, Dex Carvey, ha fallecido a los 32 años debido a una sobredosis por drogas. Una triste noticia que ha sobrecogido por completo a la familia del cómico estadounidense.

A través de un comunicado compartido en la plataforma de X (conocida anteriormente como Twitter), los progenitores del fallecido han querido informar de lo sucedido de una manera muy personal. «Anoche sufrimos una terrible tragedia. Nuestro amado hijo, Dex, murió de una sobredosis accidental de drogas», comienza el texto.

Una terrible pérdida por la que los padres de Dex Carvey han querido dedicarle unas palabras. «Aportó muchas cosas en esos 32 años. Tenía muchísimo talento en muchas cosas (música, arte, realización cinematográfica, comedia) y se dedicó a todas ellas con pasión», se puede leer.

El cómico conocido por su participación en proyectos como The Saturday Nigth Show y El mundo de Wayne ha hecho especial mención a lo mucho que le enseñó su hijo ha apreciar «aún más la vida». Debido a ello, no han dudado en continuar el comunicado. «Hizo que todo fuera divertido. Pero, sobre todo, amaba a su familia: sus amigos y su novia, Kaylee», agrega.

La adicción a las drogas ha sido una enfermedad que ha azotado la familia del cómico de la peor manera. Por ello, el artista ha querido solidarizarse con todas las personas que estén atravesando por una situación similar. «Cualquier persona que esté luchando contra la adicción o que ame a alguien que esté luchando contra la adicción, la llevamos en nuestros corazones y oraciones», concluyen en el comunicado.

Dex and me working together. What a joy. pic.twitter.com/i7CXfpbSUg

— Dana Carvey (@danacarvey) November 17, 2023