Muere Gary Wright, cantante del éxito ‘Dream Weaver’, a los 80 años

Gary Wright, popular artista que lideró las listas musicales durante la década de los años 70, ha fallecido a los 80 años. El medio TMZ ha comunicado que el cantante murió el pasado lunes 4 de septiembre, por la mañana, en California.

Tal y como ha explicado su hijo, Justin, el artista padeció durante años Parkinson. Además, durante el último año sufrió demencia con cuerpos de Lewy. Una situación que dificultó por completo sus últimos meses de vida y por la que terminaría falleciendo.

Singer-songwriter and synth pioneer Gary Wright, who penned the massive hits “Dream Weaver” and “Love Is Alive” and became George Harrison’s longtime friend and collaborator, has died at age 80. https://t.co/jb874v7FMu

El hijo de Gary Wright ha señalado que el Parkinson de su padre se agravó considerablemente durante el último tiempo. De hecho, llegó a quedarse sin la capacidad de moverse o hablar. Asimismo, han revelado que la familia y los seres queridos del cantante estuvieron junto a él en sus últimos momentos con vida.

Con una carrera gloriosa, el estadounidense es recordado por 12 proyectos discográficos diferentes, los cuales datan de 1970. Todo ello sumado a sus discos recopilatorios y colaboraciones con otras estrellas de la industria. De hecho, uno de los artistas con los que trabajó fue George Harrison, ex integrante de The Beatles.

Además, es conocido por haber compuesto temas como Dream Weaver y Love is Alive. Ante la noticia del fallecimiento de Gary Wright muchos han sido sus compañeros de profesión que han querido expresar sus condolencias en redes sociales. Uno de ellos ha sido el cantautor Stephen Bishop, quien ha compartido algunas imágenes que se sacó junto a Wright.

It is with great sadness that I received the news of my dear friend Gary Wright’s passing. The attached photos hold precious memories from the very first and last time we shared the stage together, alongside our mutual musical pal John Ford Coley. Gary’s vibrant personality and… pic.twitter.com/r7bwnIhKME

— Stephen Bishop (@BishSongs) September 4, 2023