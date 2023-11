Muere Frances Sternhagen, actriz de ‘Sexo en Nueva York’ y ‘Cheers’

El mundo de la interpretación está de luto. Frances Sternhagen, reconocida actriz que formó parte del elenco de Sexo en Nueva York y Cheers, ha fallecido a los 93 años. Ha sido su hijo, John Carlin, quien ha confirmado la noticia a través de una emotiva publicación en su perfil de Instagram.

«Frannie. Mamá. Frances Sternhagen», comenzó diciendo John. «La noche del lunes 27 de noviembre, falleció pacíficamente en su casa, un mes y medio antes de cumplir los 94 años», continuó, añadiendo algo más: «Publicaré algo más pronto, pero por ahora solo quiero dar las gracias por el gran regalo de artista y ser humano que fue Frances Sternhagen».

Lejos de que todo quede ahí, el hijo de la reconocida actriz de Sexo en Nueva York fue mucho más allá: «Ella era muy querida por muchos. Tengo mucha suerte de poder llamarla mamá, amiga y compañera de canto y baile». Sin duda, se convirtió en una de las actrices más reconocidas en todo el mundo. Algo que se ganó a pulso por su enorme talento.

Frances Sternhagen no solamente brilló con luz propia en el mundo de las series, sino también en películas como Julie & Julia o, incluso, Independence Day, entre otros. Por si fuera poco, también sorprendió con diversos proyectos en el mundo del teatro. Es más, su debut en Broadway llegó con The Skif of Our Teeth, allá por el año 1955.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que han sido tres los títulos que han supuesto un antes y un después en su vida, a nivel personal y profesional. Estamos hablando de Cheers (donde interpretó a la madre de Cliff Calvin por el que consiguió una doble nominación al Emmy), de Sexo en Nueva York (suegra de Charlotte) y, por supuesto, de Urgencias (abuela del doctor John Carter). Sin duda, se nos ha ido una actriz con talento pero, sobre todo, una persona absolutamente especial, y maravillosa. Descanse en paz.