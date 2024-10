Muere Cissy Houston, madre de Whitney Houston, a los 91 años

El mundo de la música está de luto. Cissy Houston, reconocida cantante de góspel y soul, ha fallecido a los 91 años. Conocida en todo el mundo por ser la madre de Whitney Houston, la artista ha muerto en su casa de Nueva Jersey y lo ha hecho rodeada de sus seres queridos. Debemos tener en cuenta que Cissy padecía alzhéimer y, desde hace un tiempo, estaba en cuidados paliativos como consecuencia de esta enfermedad. Pat Houston, nuera de la fallecida, se ha pronunciado a través de un comunicado que ha sido compartido por varios medios de comunicación. En él, se podía leer lo siguiente: «Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia». Y añadió: «La madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad».

«Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerán en primer plano en nuestros corazones», aseguraba Pat Houston en este emotivo comunicado con el que quería despedirse para siempre y públicamente de su suegra, a la que quería y admiraba profundamente. Así pues, no dudó un solo segundo en aprovechar esta ocasión para hacer hincapié en lo sumamente importante que Cissy Houston fue para la vida de sus familiares y amigos, pero también en la del gran número de seguidores que seguía sus pasos: «Sus contribuciones a la música y la cultura popular son incomparables. Estamos bendecidos y agradecidos de que Dios le haya permitido pasar tantos años con nosotros y estamos agradecidos por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó. Que descanse en paz, junto a su hija, Whitney, su nieta Bobbi Kristina y otros queridos miembros de la familia».

La trayectoria profesional de Cissy Houston

Su carrera comenzó en el año 1938 en el grupo Drinkard Four, junto a sus hermanos Anne, Larry y Nicky. Más tarde, concretamente en 1963, Cissy dio el paso de formar parte de otra agrupación, conocida como Sweet Inspirations junto a su sobrina Dee Dee Warwick. A lo largo de su trayectoria, consiguieron hacer los coros de un gran número de artistas. Entre ellos, Otis Redding o, incluso, Elvis Presley.

Ese mismo año, la artista lanzó un primer sencillo titulado This Is My Vow y, siete años después, salió a la luz su primer álbum, que incluía temas como I’ll Be There o Be My Baby. No fue hasta 1987 cuando se dio la oportunidad de que Cissy y Whitney Houston grabasen un dueto, que no era otro que I Know Him So Well. Pero no fue el único proyecto que hicieron juntas, ya que no podemos dejar de mencionar Family First, que madre e hija lanzaron en 2006 junto a Dionne.

Lo que es un hecho es que, a lo largo de su amplia carrera musical, Cissy Houston no dejó de grabar discos y hacer coros. Es más, llegó a ganar nada más y nada menos que dos premios Grammy. El primero de ellos fue en 1996 por Face to Face como Mejor Álbum de soul góspel tradicional y, el segundo, por el disco He Leadeth Me (1998). Sin duda, su fallecimiento ha supuesto una dura pérdida a nivel personal y profesional. Descanse en paz.