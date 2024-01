Muere Bobbie Jean Carter, hermana pequeña de Nick Carter (Backstreet Boys), a los 41 años

La tragedia vuelve a cebarse con la familia de Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys. La madre del cantante ha confirmado públicamente que su hija Bobbie Jean Carter, hermana menor del artista, ha fallecido a los 41 años. Debemos tener en cuenta que todo ha ocurrido un año más tarde de la trágica muerte de Aaron Carter.

«No puedo más que estar en estado de shock tras la sorpresiva muerte de mi hija Bobbie Jean», comienza diciendo la madre de Nick Carter, en un comunicado del que se ha hecho eco TMZ. «Será necesario un tiempo para asimilar la durísima realidad de enfrentar esto por tercera vez en mi vida», añadió.

Lejos de que todo quede ahí, en este duro momento, no ha dudado en acordarse de Bella, la hija que deja Bobbie Jean: «Aunque un padre siente profundamente la pérdida de un hijo, el sufrimiento de un niño pequeño ante la pérdida de un padre debe ser mucho mayor». Además, añadió: «Por ello, pido a los compasivos que recen una oración por mi preciosa nieta Bella, de 8 años, que anteriormente perdió a su padre y ahora también se ha quedado sin su madre».

