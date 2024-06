Muere Bill Cobbs, actor de ‘El guardaespaldas’, a los 90 años

El mundo de la interpretación está de luto. Bill Cobbs, actor estadounidense que ha formado parte de un gran número de proyectos tanto en películas como en series, ha fallecido a los 90 años en su casa de California. Entre la gran cantidad de grandes títulos en los que ha participado destaca El guardaespaldas, entre otros tantos.

No es ningún secreto que Bill Cobbs se convirtió, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los rostros más conocidos, emblemáticos y significativos de la industria cinematográfica. Por ese mismo motivo, y como no podía ser de otra manera, su muerte ha generado mucha tristeza entre su familia y amigos, pero también entre sus seguidores.

Thomas Cobbs, hermano del fallecido, ha compartido en su perfil de Facebook un mensaje de lo más emotivo, con el que se despedía de él para siempre: «Estamos entristecidos de compartir el fallecimiento de Bill Cobbs. El martes 25 de junio, Bill falleció pacíficamente en su casa en California». Y añadió: «Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo. Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos».

Entre los proyectos más significativos en la larga trayectoria de Bill Cobbs en el mundo de la interpretación, destaca El guardaespaldas, donde trabajó mano a mano con grandes referencias en la industria como son Whitney Houston y Kevin Costner. Fue, indudablemente, uno de los grandes puntos de inflexión de su trayectoria.

No podemos dejar de mencionar el exitoso largometraje Medianoche en el museo, donde Cobbs participó junto a nada más y nada menos que Ben Stiller. Pero en su amplia trayectoria, hay otros títulos realmente importantes en los que ha formado parte, como es el caso de My Wife and Kids, El Ala Oeste, Los Soprano, Barrio Sésamo o, incluso, Good Times, entre otros.

Lejos de que todo quede ahí, precisamente por su gran talento para la interpretación, Bill Cobbs llegó a ser premiado en 2020 con un Daytime Emmy. Y todo gracias al excepcional trabajo que hizo en la serie infantil que llevaba por título Dino Dana. Sin duda, Bill se ganó a pulso ser uno de los actores afroamericanos más queridos, reconocidos y destacados de su generación. Sin duda, una durísima pérdida. Descanse en paz.

Bill Cobbs was truly one of our finest, most underrated character actors whatever small role he showed up in. RIP pic.twitter.com/XoNZMl5fdE

— Andreas Samuelson (@andy_samuelson) June 27, 2024