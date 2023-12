Muere Anna Cardwell, de ‘Here Comes Honey Boo Boo’, a los 29 años: «Sufrió mucho dolor»

La mayor de las hijas de June Mama June Shannon, Anna Chickadee Cardwell, falleció el pasado sábado 9 de diciembre a los 29 años. Ha sido la matriarca de la familia quien lo ha comunicado a través de una publicación de Instagram que ha conmovido a sus seguidores con la triste noticia y con sus palabras y las de sus otros hijos.

La joven padecía de cáncer en etapa 4 contra el que llevaba luchando 10 meses. «Con el corazón destrozado, anunciamos que Anna Chickadee Cardwell ya no está con nosotros. Ella falleció en mi casa anoche pacíficamente a las 11:12 p.m. Dio una gran lucha durante 10 meses y falleció rodeada de su familia», aseguraba la familia en un comunicado emitido a a través de una publicación en la red social.

Su hermana Alana Honey Boo Boo también ha compartido una foto por Instagram dedicándole unas palabras a su hermana. «Esta es una publicación que desearía no tener que hacer. Anoche todos rodeamos a Anna con amor y le hicimos saber que estaba bien irse», comenzaba diciendo. «Anna sufrió mucho dolor anoche, pero ahora, como familia, todos sabemos que está en paz. Realmente no sé qué decir porque mi corazón está completamente roto. Ver a mi hermana de 29 años luchar el año pasado contra esta horrible enfermedad no ha sido fácil», añadió.

«¡Estoy muy agradecida de que esperases a que llegara a casa para dar tu último respiro!», decía Alana. «¡Sé que siempre me animarás en el cielo! Todos nos aseguraremos de que su legado perdure para siempre. ¡Y prometo asegurarme siempre de celebrar nuestro cumpleaños como si nunca te hubieras ido! El cielo se ve un poco diferente hoy. Siempre te amaremos Anna».

Una de las familias más famosas de la televisión se despidió el pasado fin de semana de Anna, la mayor de las hermanas, y ha dejado conmovidos a todos sus seguidores. Sin duda, una trágica pérdida. Descanse en paz.