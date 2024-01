Muere la actriz Cindy Morgan, de ‘TRON’ y ‘Falcon Crest’, a los 69 años

La industria del entretenimiento llora la pérdida de una de sus grandes estrellas. La actriz Cindy Morgan ha fallecido a los 69 años en su casa de Lake Worth Beach, Florida. Un triste adiós que ha dejado a todos los fans de la artista completamente conmocionados.

La estadounidense logró alzar su nombre durante la época de los años 80, pero, poco a poco, su carrera fue esparciéndose en varios telefilms. Una trayectoria artística que comenzó tras haber realizado varios trabajos como periodista en noticias locales y la radio.

