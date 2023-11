El pasado jueves 2 de noviembre pudimos ser testigos de un nuevo programa de GH VIP 8 presentado por Marta Flich. Y no era una cualquiera, puesto que era la Gala especial de Halloween, donde los concursantes tuvieron que atravesar el túnel del terror. ¡Fue sencillamente espectacular! Pero, también, pudimos ver en plató tanto a Gustavo como a Álex Caniggia tras haber sido expulsados disciplinariamente.

Nada más comenzar esta entrega, la presentadora de GH VIP 8 hizo referencia a que, en cuestión de horas, la casa de Guadalix de la Sierra había perdido hasta tres habitantes. Estamos hablando del abandono voluntario de Javier Fernández y las expulsiones disciplinarias a Álex Caniggia y Gustavo. Y todo porque, según confirmó el equipo del reality, «sobrepasaron los límites y obligaron a la organización a expulsarlos definitivamente».

La noche en la que sucedieron los hechos, el equipo de GH VIP 8 se reunió para visualizar las imágenes y tomar una decisión. Cuando llegaron a un acuerdo, llamaron a Álex Caniggia para que acudiera al confesionario, donde le hicieron saber que había sido expulsado disciplinariamente: «Lo entiendo, pero si me venís a tocar las pelotas…», aseguró, señalando a José Antonio Avilés como verdadero culpable de que se generara esta trifulca.

Marta Flich: «Fue un forcejeo. Hay un contacto físico, en ningún momento hay una agresión, pero sí hay una invasión del espacio vital y eso no se puede permitir» #GHVIPGala8 pic.twitter.com/kRCMk0Dque — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

El siguiente en entrar al confesionario fue Gustavo, y el Súper se mostró tajante: «Hemos estado revisando las imágenes y el comportamiento inaceptable no lo podemos tolerar. La organización ha decidido expulsarte». El que fuera chófer de María Teresa Campos se quedó en shock: «¿A mí? ¿A mí? Cuando yo he ido a separar… ¿A mí, Súper? Si soy el tío más tranquilo del mundo».

El pasado jueves, en plató, Marta Flich se reunió con ambos expulsados para hacer balance de la gravedad de los hechos. «Ambos forcejearon y los tuvieron que separar. Cruzaron una línea roja que Gran Hermano no puede permitir», comenzó diciendo la presentadora de GH VIP 8. Así pues, confirmó el motivo por el que no iban a emitir el vídeo de los hechos: «No vamos a poner las imágenes porque no son un buen ejemplo ni nada para la audiencia ni para ellos».

A pesar de todo, la única vez que han vuelto a verse tras haber sido expulsados del concurso fue el pasado jueves, en plató. No solamente se pidieron disculpas, sino que se fundieron en un gran abrazo. Los dos han llegado a la misma conclusión: entienden que la organización haya tomado esa decisión. Aunque, eso sí, Álex Caniggia insistió en que también tenían que haber expulsado a José Antonio Avilés por, según él, haber sido el causante de lo sucedido.