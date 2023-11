‘GH VIP 8’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer y quiénes han salido nominados?

El pasado jueves 2 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de GH VIP 8 aunque, en esta ocasión, había algo especial: los concursantes tenían que enfrentarse al temido túnel del terror. ¡Era la gala de Halloween! No solamente nos volvimos a encontrar con Payasín, sino que Karina se disfrazó de abuela loca y hasta Lara Álvarez se coló en la casa para convertirse en zombie. ¡Fue espectacular!

Las primeras en atravesar el túnel fueron Marta y Naomi, las dos nominadas. Atrás quedó su enemistad, porque no dejaban de aferrarse la una a la otra. «Por favor, no me hagáis esto», pidió la ex pareja de Fonsi Nieto. Tras haberle caído diversos líquidos y haber sido asustadas en diversas salas, llegó el momento de la verdad. Marta Flich, sobre en mano, dio a conocer la decisión de los espectadores: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Marta!».

Naomi, feliz por haberse salvado, no dudó en desear lo mejor a su compañera: «Lo que haya pasado aquí, se queda aquí. Espero que te vaya bien». Marta Castro estaba emocionada: «Estoy empapada pero súper triste por no seguir aquí». Lejos de que todo quede ahí, reconoció lo siguiente: «Creo que sin el movimiento de Avilés podría haberme salvado».

¿Quiénes son los nominados esta semana en GH VIP 8?

Tras conocer el nombre de la expulsada, que lo escucharon en directo el resto de concursantes desde el confesionario de la casa de Guadalix de la Sierra, llegó el turno de las nominaciones. Poco a poco, cada uno de ellos iba haciendo frente al temido túnel del terror que habían organizado con motivo de Halloween.

De esta forma, al llegar al final, tendrían que dar 1, 2 y 3 puntos a los compañeros que desearan pero, eso sí, dando las razones por las que habían tomado esa decisión. Tras contabilizar los puntos, la audiencia supo que Michael Terlizzi fue el más votado con un total de 13 puntos, Carmen Alcayde acumuló 11 puntos, José Antonio Avilés obtuvo 8 puntos y, por último, Laura Bozzo recibió 7 puntos.

En esta ocasión, no se les ofreció la posibilidad de salvarse utilizando parte del premio final. Al fin y al cabo, esa fue la decisión que tomaron los miembros de la casa y así se ha quedado la lista de nominados: Michael Terlizzi, Carmen Alcayde, José Antonio Avilés y Laura Bozzo se juegan la expulsión en una semana. ¿Quién será el próximo en decir adiós a GH VIP 8, y hacerlo para siempre? En cuestión de días saldremos de dudas.