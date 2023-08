Mora revoluciona a sus fans con el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Estrella’, por sorpresa

Los fans de Mora están de enhorabuena. Tras dejar varias pistas a los largos de las últimas semanas, el artista ha lanzado, sin previo aviso, su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo con el que toma el relevo de MICRODOSIS, publicado el pasado 2022.

Presentado bajo el título de Estrella, el puertorriqueño ha conquistado a sus seguidores con un tracklist de infarto. A través de 15 canciones inéditas, el cantante ha vuelto a demostrar el por qué es uno de los artistas más sonados del momento.

https://t.co/KUful99xSg hola saludos espero q les guste esta jodienda — Mora (@_morapr) August 28, 2023

Un trabajo que da el pistoletazo de salida con el tema Media Luna, seguida de Pasajero. Una carta de presentación con la que ha querido dar los primeros pasos de su nuevo universo musical. Eso sí, esta travesía no la ha realizado solo. Pues, Estrella llega con colaboraciones que no han dejado indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!

Arcángel, Yandel, Saiko, RaiNao, Dei V, Álvaro Díaz, Ovy On The Drums, Machael, MAG, Byrd y Sky Rompiendo han sido algunos de los artistas que se han sumado al tracklist del disco del puertorriqueño. Una fusión de estilos y géneros musicales cuyo resultado ha sido completamente arrollador. De hecho, ha jugado con sonidos propios del trap, electrónicos, tropicales y baladas.

Asimismo, y como era de esperar, este nuevo proyecto discográfico de Mora ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de los fans. Pues, nada más ver la luz, el disco se ha convertido en tendencias en las principales redes sociales. Sin lugar a duda, la forma ideal de despedir el caluroso mes de agosto por todo lo alto. Pues, no hay mejor manera de comenzar la rutina que con la música que más nos gusta, en este caso, la de Mora. ¡No te lo pierdas!