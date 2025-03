Se convirtieron en el trío protagonista de la última edición de La isla de las tentaciones. Por ello, no es de extrañar que la expectación por verles juntos en Supervivientes, pasando todo tipo de penurias, fuera máxima. Y es que, Montoya, Manuel y Anita se han visto obligados a compartir experiencia en el reality de Telecinco. Pues, tal y como se ha podido ver durante los últimos programas, se han convertido en los habitantes de Playa Misterio. Un reto donde ponen a prueba su paciencia y han tenido que reflexionar sobre todo lo vivido en República Dominicana.

El reencuentro entre los participantes no estuvo exento de discusiones y criticas. Un momento que ni el propio Jorge Javier Vázquez pudo parar. Por ello, quedaba en duda lo que sucedería entre los concursantes durante su convivencia. Sin embargo, en la gala del pasado domingo, 16 de marzo, Sandra Barneda se llevó una grata sorpresa al conectar con ellos en directo. ¿El motivo? Se encontraban jugando al golf. De esta manera, se pudo comprobar que los tres habían apostado por dejar el pasado atrás para intentar llevar una convivencia pacifica. De hecho, y como prueba de ello, la organización emitió una imágenes de Montoya y Manuel donde se sinceraban mutuamente.

«Yo no voy a discutir contigo más aquí. Anita está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande si los dos os dierais una oportunidad. Yo sé que tú en el fondo la sigues queriendo y estás enamorado de ella», comenzaba diciendo Manuel. Ante ello, Montoya le confesó que, efectivamente, seguía queriendo a la catalana. Pero, «tiene el corazón muy pisado».

«Conmigo, si vas a ver algo aquí, es que yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño. Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido un acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho», confesaba Manuel. Unas palabras que rompieron por completo a Montoya.

Entre lágrimas, el sevillano hizo autocrítica con el que consideraba su mayor enemigo. «Si no lo hubieras hecho yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué… es muy duro», dijo. Las emociones de Montoya terminaron contagiando a Manuel, quién también comenzó a llorar. «Si hay algún momento en el que hayas visto que te he faltado al respeto, te pido perdón», señaló.

Manuel y Montoya sellan la paz en ‘Supervivientes 2025’

Sandra Barneda, volvió a conectar en directo con los participantes, tras haberse emitido el vídeo de su íntima conversación. Fue entonces cuando el sevillano tomó la palabra. «Me alegro de que Manuel haya empatizado un poco. Me ha entendido, desde el principio. Quiero dejar claro que no quiero compararme con nadie. Pero hay que reconocer todo y quería saber la verdad», declaró.

El ex tentador VIP de La isla de las tentaciones 8, por su parte, explicó que ambos habían tenido muchas conversaciones sobre el tema. Unas palabras que le habían ayudado a reflexionar y a ser consciente de que no estaba orgulloso de lo que había hecho. «Me pongo hasta nervioso. Ha sido una situación dura para los tres. Quiero llevarnos lo mejor posible entre los tres y no quiero crear conflicto ni problemas», sentenció.