El pasado lunes 10 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una de las entregas más esperadas de La isla de las tentaciones 8. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al reencuentro de los protagonistas tan solo tres meses después de haber puesto punto y final a su paso por Villa Playa y Villa Montaña. Uno de los momentos más esperados era el cara a cara entre Montoya y Anita, tras haberse convertido en la pareja que más ha dado de qué hablar durante la emisión de esta edición. Recordemos que, en la hoguera final, el de Utrera tomó la decisión de marcharse solo de La isla de las tentaciones, mientras que Anita quiso hacerlo junto a Manuel. El gaditano, por su parte, quiso marcharse solo, dejando a la catalana completamente sorprendida y descolocada. Después de que la ex pareja se reencontrase con Sandra Barneda, en un momento dado, apareció en escena Manuel González.

«Es la hora de darle el estoque final», comentó el tentador favorito de Anita, refiriéndose a Montoya. La tensión aumentaba por momentos, hasta que la catalana tuvo que hacer una petición al que fuese su tentador: «¡Por favor!», suplicó, entre lágrimas, para que parase de hablar. La presentadora de La isla de las tentaciones 8, al ser consciente de a dónde podía derivar el asunto, no dudó en pedir respeto a todos. Poco después, preguntó a Manuel qué había ocurrido tras haber rechazado a Anita en la hoguera final: «Fuera nos hemos visto varias veces… Yo no quería nada serio con ella y ella lo sabe. Nunca la he engañado». De esta forma, reconoció que acudió a Barcelona para verla, y que ella hizo lo mismo en Madrid. «He disfrutado mucho con ella y me lo he pasado muy bien. A ella le tengo un cariño especial que nunca voy a perder», aseguró el gaditano.

Además, reconoció que en más de una ocasión había dicho «te quiero» a Anita. Montoya no pudo evitar estallar contra Manuel, recordando que también le dijo «te amo» y acabó engañándola por completo. El gaditano, lejos de achantarse, volvió a atacar al de Utrera: «¿Sabes lo que te duele? Que te he levantado la novia en cinco días».

Lejos de que todo quede ahí, Manuel confesó que, durante la experiencia en La isla de las tentaciones 8, aconsejó a Anita que volviera con Montoya, ya que no iba a tener nada serio con ella. Unas palabras que hicieron estallar a la catalana: «Te cogiste un viaje a Barcelona y te dije que no vinieses».

Manuel contó, con todo lujo de detalles, lo que ocurrió: «Yo me vengo a Madrid y ella me dijo que nos podíamos ver. Pasamos la noche juntos en un apartamento y por la mañana ella se fue a Barcelona y yo me quedo en Madrid». Como tenía un bolo en Santander, «Anita me dijo que me quedase con ella en Barcelona para irme de allí a Santander». Una confesión que hizo que la tensión estallara por los aires.

«Ahora lo estoy entendiendo todo. Te defendía porque no te olvidaba. Y por eso, cuando yo me fui, volvió contigo. Y después conmigo», comentó Montoya, mientras que Anita intentaba defenderse como podía. El de Utrera no daba crédito a lo que acababa de descubrir: «¡Defiéndelo una vez más! Ahí te quedas, ¡yo me voy de aquí!». Mientras se marchaba del set de grabación, el ex novio de Anita decía lo siguiente: «Lamentable, ¡esto es una mentira! ¡Es vergonzoso!».

Todo se complicó cuando se dio cuenta de que Anita no fue tras él: «Ahí se ve lo que te importo y lo que quieres conseguir». Manuel reconoció que había llegado a pasar cinco días en casa de Anita, mientras ella trataba de convencer a Montoya de que estaba enamorada de él. El gaditano acabó estallando al ver su actitud: «¡Si tienes sentimientos con él por qué te acuestas conmigo!». Y añadió: «¡Tengo mensajes tuyos diciéndome que paremos de hablar porque está llamando este (Montoya) a la puerta!».

«Esto para mí es la mayor respuesta que puedo tener hoy», acabó comentando Montoya, después del intenso reencuentro con su ex pareja y el que fuese su tentador. Anita, completamente rota de dolor, reconocía que se arrepentía de todo lo vivido en La isla de las tentaciones 8: «¡Me importa una mierda Manuel y todo! ¡No tendríamos que haber entrado ahí!». El de Utrera, por su parte, llegó a una conclusión: «A mí me ha abierto los ojos». Así pues, volvió a marcharse solo tras despedirse de Sandra Barneda con un fuerte abrazo.