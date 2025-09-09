La modelo Isabella Lardera reacciona a la filtración de su vídeo íntimo con el cantante Beéle

El mundo de la crónica rosa en toda América vive pendiente en las últimas horas por la filtración de un vídeo íntimo que protagonizan dos grandes estrellas como son la modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante Beéle, intérprete de No tiene sentido, una de las canciones de este verano 2025 en todo el planeta. Se trata de un vídeo privado en el que se puede ver a ambos teniendo relaciones sexuales, pero la modelo no ha dado su consentimiento para que se pudiera ver en ningún momento, por eso señala directamente al artista, que era su pareja hasta hace poco.

Él de uno de los artistas más conocidos del mundo urbano de los últimos meses, mientras que ella es toda una estrella en redes sociales que acumula millones de seguidores en todo el mundo. Durante un tiempo fueron pareja y en los últimos días incluso se rumoreaba con una posible reconciliación, lo que volvería a unir a dos de las personas más famosas en estos momentos del panorama latino, pero en mitad de esos comentarios ha salido a la luz vídeo íntimo en el que se puede ver a la pareja teniendo sexo en una cama.

Tras la polémica, ella ha lanzado un comunicado en el que confirma que son ellos los que salen en las imágenes, culpando directamente a su ex de que haya salido a la luz. «Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido», así ha comenzado diciendo que ella no tiene nada que ver con este movimiento.

«Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (refiriéndose al cantante) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme», así ha señalado Beéle como culpable de que salga a la luz.

«Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio», así destaca que el cantante no ha dicho absolutamente nada al respecto y sigue centrado en su enorme éxito musical.

«La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista», así avisa a su ex de que no se piensa quedar parada ante lo que está sufriendo.

Isabella Lardera anuncia medidas legales

«Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos», así avisa de que seguirá con su trabajo como modelo e influencer pese a la polémica.

«Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí», sentencia la venezolana al final de este texto. Horas después explicaba que días antes de salir el vídeo en la red le llegaron mensajes avisando de que esto podría pasar, por lo que decidió contárselo a su familia antes de que comenzase todo.

¿Quiénes son Beéle e Isabella Lardera?

Ella es una estrella gracias a TikTok, lo que le hizo saltar a la interpretación como protagonista de videoclips de cantantes como Jay Wheeler, Anuel AA, Myke Towers, Danny Ocean y Christian Nodal, todos ellos estrellas de la música latina. En 2024 se conoció su relación con el colombiano, aunque siempre estuvo marcada por los rumores de infidelidad y enfrentamientos entre ellos.

El cantante comenzó su carrera en 2019, el mismo año en el que se casó con Andrea Rodríguez, que en esos momentos era su mánager. El matrimonio tuvo dos hijos, pero en 2024 anunciaron su divorcio, siendo ella acusada y condenada por violencia intrafamiliar.